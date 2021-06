Porsche dévoile son nouveau système multimédia

BMW et Porsche ont longtemps boudé Android Auto, ne laissant que les utilisateurs de smartphones Apple pouvoir profiter du Mirroring dans les autos des deux marques. Mais ce n'est désormais plus le cas puisque BMW a récemment mis à jour son système embarqué, et Porsche vient faire de même avec le PCM (Porsche Communication Management) 6.0.

Lancé dès cet été sur les 911, Cayenne et Panamera, il ajoute quelques nouveautés du côté de la pomme avec Apple Music embarqué nativement, les podcasts Apple et l'accès à CarPlay sans fil. Surtout, la grande nouveauté est l'arrivée (enfin !) d'Android Auto, comme cela été annoncé plus tôt dans l'année. Les Porsche ne tourneront ainsi plus le dos aux propriétaires de smartphones sur plateforme Android. En revanche, ces derniers devront avoir avec eux ce bon vieux câble USB, puisque la connectivité sans fil est exclusive à Apple CarPlay. Dommage.

Le PCM 6.0 adopte les mises à jour régulières à distance mais aussi une navigation GPS plus puissante, une commande vocale plus poussée avec langage naturel.