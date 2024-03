Porsche et Final Fantasy : une fausse bonne idée de "collab" ?

Le jeu vidéo n’a strictement rien à envier au cinéma, ni pour les budgets consacrés à la production d’une œuvre, ni à ceux déversés dans sa promotion. Les bandes-annonces y sont incontournables, dans l’un comme l’autre cas, et le placement de produits y fleurit.

Des jeux comme Gran turismo sont truffés de collaborations avec les constructeurs qui y voient une manière de promouvoir un modèle, et de capter un public pas si jeune qu’on pourrait l’imaginer, puisque l’âge moyen des joueurs de jeux vidéo, tous genres confondus, est de 40 ans. Mais Gran Turismo est un jeu de voitures, comme il en existe de nombreux autres, et y intégrer un modèle existant et digitalisé est totalement cohérent.

Ce n’est pas le cas de Final Fantasy, et surtout pas de ce remake d’un jeu sorti en 1997 qui vient de paraître il y a quelques jours. Certes l’action de l’opus précédent, Final Fantasy XV (déjà) se déroulait en grande partie dans une auto. Mais dans ce Rebirth, pas la moindre trace d’une voiture, et encore moins d'une Porsche. C’est pourtant avec la marque allemande que Square Enix, l’éditeur du jeu, a décidé de collaborer.

Une Art Car aux couleurs du jeu

Alors comment faire ? En peignant une 911 actuelle aux couleurs de Final Fantasy VII Rebirth, pardi. On est loin des Art Cars BMW de Franck Stella, Roy Lichtenstein ou Andy Warhol chers à Serge Bellu, mais l’affaire aurait pu être bien pire, l'auto étant plutôt réussie. Elle est censée reprendre les couleurs et graphismes du jeu, et sera exposée au Porsche Experience Center de Los Angeles.

Mais les deux parties ont également tourné un court-métrage de 5 minutes ou les responsables du jeu, mais aussi les acteurs, du moins ceux qui ont prêté leur voix aux personnages, prennent respectivement le volant d’une 911 type 993 (de l’époque du premier jeu) et de la 992 actuelle, comme son remake.

On est ravis qu’ils puissent conduire de chouettes autos, mais on se demande toujours où est l’adéquation entre Porsche et ce jeu vidéo, même si Deniz Keskin, patron des partenariats du constructeur, tente de justifier l'affaire, en expliquant que « chez Porsche, nous tirons notre inspiration des rêveurs du monde entier désirant créer le changement. Peu de personnes peuvent prétendre incarner cet esprit pionner aussi bien que les créateurs de Final fantasy » Soit, mais il ne précise pas combien cette collaboration a coûté à sa marque, car avec les 10 millions d’exemplaires du dernier opus du jeu vendu, nul doute que l’addition doit être plutôt salée.

Quel sera l’effet de ce partenariat sur les joueurs ? En 2017, Nissan avait utilisé l’image de Final Fantasy dans une pub pour son Kicks, un SUV entre le Juke et le Qashqai qui n’est pas importé en Europe. ce deal avait suscité un tollé chez les puristes de la franchise. Certes, l’image de Porsche est plus noble, mais les gamers sont susceptibles.