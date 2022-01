Porsche fait évoluer son système multimédia

Pour les puristes, la seule musique qui vaille à bord d’une Porsche, c’est celle produite par le moteur. Mais, avec l’arrivée d’une nouvelle génération de clients, plus question de faire l’impasse sur un système multimédia évolué. Chez Porsche, cet équipement porte le nom de PCM, pour Porsche Communication Management, et en est à sa 6è génération. Ce dispositif dernier cri équipe aujourd’hui les 911, Taycan, Panamera et Cayenne, et regroupe, notamment, les fonctions de navigation, de radio ou encore de téléphonie.

Désormais, le PCM intègre également une fonction Spotify, application qui donne accès à des dizaines de millions de titres musicaux en ligne, un assistant vocal Voice Pilot optimisé et une connexion Android Auto sans fil. En parallèle, son interface évolue. Cerise sur le gâteau, les modèles électriques reçoivent des améliorations de la planification des arrêts de recharge intégrée au GPS.

Cette évolution du PCM est livrée de série sur les 911, Taycan, Panamera et Cayenne nouvelle commandés. Le constructeur ne précise pas si ces modifications seront prochainement accessibles à ceux qui ont déjà pris livraison de leur Porsche, via une mise à jour effectuée en concession ou, sur les modèles qui en sont capables, On The Air.