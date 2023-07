Porsche lance son propre réseau de charge

En plus de sa participation au réseau Ionity, la firme allemande va déployer son propre réseau de recharge. Avec ses " Porsche Charging Lounge ", la marque souhaite offrir un service privilégié et haut de gamme à ses clients.

À ce jour, il n’existe qu’un site situé en Allemagne, à quelques kilomètres à l’ouest de Francfort. Il est composé de six points de recharge en courant continu de 300 kW et de quatre points en courant alternatif de 22 kW. D’ici le début de l’année prochaine, la puissance devrait être portée à 400 kW. À noter que ces bornes sont fournies par le même fournisseur que celles de Ionity, à savoir Alpitronic.

Pour le moment, Porsche ne donne pas de détail sur le développement de ses infrastructures, mais indique que d’autres stations sont prévues en Allemagne, mais aussi en Autriche et en Suisse.

Ouvert 24h/24 et 7j/7, le salon Porsche se doit d’être en adéquation avec le standing de ses voitures. Vitré du « sol au plafond », il est habillé de bois clair et de couleurs vives, des boissons et différents encas sont à disposition. Le Wi-Fi fait bien sûr de la partie et des médias numériques sont consultables gratuitement. Les conducteurs peuvent même effectuer de petites séances de remise en forme devant un miroir intelligent.

En toute logique, l’utilisation d’énergie renouvelable est privilégiée une climatisation et un chauffage alimentés par une pompe à chaleur. Des panneaux photovoltaïques assurent également la production d’électricité.

33 centimes le kilowattheure

Même si vous êtes propriétaire d’une Porsche, la recharge n'est pas pour autant gratuite. La marque fixe le prix du kWh à 33 centimes, Tesla débute à 35 centimes, même si ce montant évolue très régulièrement. De son côté, Ionity propose le kWh à 49 centimes avec abonnement (11,99 €/mois). Les paiements s’effectuent soit par carte de crédit ou via Apple Pay et Google Pay.

Pour accéder à ces stations et salons, un identifiant Porsche, lié au véhicule, est nécessaire. À l’approche du site, une lecture de la plaque permet l’ouverture automatique de la barrière. Néanmoins, le client peut y accéder via l’application MyPorsche.

Si le réseau Porsche ne sera accessible qu’aux clients de la marque, Renault va déployer ses « Mobilize Fast Charge » ouvert à tous les véhicules électriques. L’objectif est de construire 200 points de charge en Europe d’ici mi-2024, dont 90 en France, avec une puissance atteignant également 400 kW.