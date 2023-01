Porsche ne veut plus se faire humilier en ligne droite par la Tesla Plaid

A sa sortie en 2019, la Porsche Taycan Turbo S s’imposait comme la voiture électrique la plus performante du marché. Grâce à sa mécanique capable de produire 761 chevaux lors de la procédure du launch control, elle battait la Tesla Model S Performance en ligne droite (0 à 100 km/h en 2,7 secondes) et surclassait aussi cette dernière au registre du comportement dynamique. Aujourd’hui encore, cette Taycan Turbo S fait office de référence en plaisir de pilotage chez les électriques. Mais elle cohabite désormais avec la Tesla Model S Plaid, forte de 1034 chevaux et capable d’accélérations démentielles avec un 0 à 100 km/h expédié en 2,1 secondes. Lors de chaque confrontation en ligne droite (notamment dans des duels visibles sur Youtube), elle se fait battre à plates coutures par l’Américaine.

Voilà pourquoi la version « phase 2 » de la Porsche Taycan, attendue pour 2024 au plus tard, ira beaucoup plus loin que la Taycan Turbo S actuelle en matière de puissance et de performances. D’après les journalistes anglais d’Auto Express, le constructeur allemand développe en ce moment même une variante dotée de trois moteurs et non plus de deux comme les versions les plus puissantes de la Taycan actuelle. Puissance maximale cumulée ? Environ 1000 chevaux, exactement comme pour la Tesla Model S Plaid qui humilie toutes les supercars thermiques en ligne droite.

Un monstre d’efficacité ?

Rappelons que malgré son déficit de puissance, la Porsche Taycan Turbo S possède toujours l’avantage chronométrique sur la Nordschleife devant la Tesla Model S Plaid (avec des pneus semi-slick). Cette future Taycan extrême pourrait donc frapper fort en matière de performances et d’efficacité dynamique si elle est aussi bien mise au point que les versions actuelles. Bref, rendez-vous d’ici l’année prochaine pour découvrir la Porsche Taycan améliorée et sa version haut de gamme surpuissante.