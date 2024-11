Pour 2026, la petite Toyota Aygo X va faire peau neuve en s’offrant un restylage.

Les constructeurs qui commercialisent sur le sol européen sont contraints de faire durer le plus longtemps possible, quelquefois en les restylant plusieurs fois, leurs véhicules thermiques qui deviendront obsolètes par l’interdiction de ventes de voitures neuves thermiques en 2035. Pour la Toyota Aygo X, la mise à la retraite est encore loin puisque ce modèle né en 2022 bénéficie de son premier restylage.

Le prototype de la Toyota Aygo X restylée, que nos chasseurs de scoop ont pris en photo, est encore recouvert d’un camouflage qui indique que sa mise au point se poursuit et la présentation du modèle de série ne devrait avoir lieu que l’année prochaine. Quant à la commercialisation, elle serait prévue pour le début de 2026. Ce restylage pourrait être suivi d’un autre lifting plus tard pour faire durer cette auto jusqu’en 2030

Mini-citadine : une catégorie en déshérence

La Toyota Aygo X est une mini-citadine au style baroudeur, la catégorie des mini-citadines étant boudée par les constructeurs, l’Aygo X otée d'un moteur thermique a peu de concurrence, si ce n’est la Fiat Panda devenue Pandina, la future Fiat 500 Ibrida, la Hyundai i10, la Kia Picanto et la Suzuki Ignis. De plus, la plupart des mini-citadines sont désormais électriques comme les Dacia Spring, Fiat 500e et la Volkswagen e-Up ! (cette dernière disponible sur stock uniquement).

Une nouvelle découpe pour le capot.

Pour Toyota, il convient de ne pas révolutionner sa mini-citadine Aygo X, et pour le restylage, la marque japonaise devrait se contenter de modifications cosmétiques. On peut voir sur l’avant du prototype que la calandre et le bouclier sont légèrement modifiés. Le plus gros changement le capot qui bénéficie d’une nouvelle découpe, car les projecteurs sont modifiés profondément en ce qui concerne leur graphisme intérieur, mais aussi leur forme, en particulier la découpe supérieure du feu.

Évolution au niveau de l’infodivertissement à prévoir.

Pour ce qui concerne la partie arrière du véhicule, comme souvent lors d’un restylage, les différences seront peu nombreuses. On constate cependant qu’il devrait y avoir un petit changement graphique au niveau des feux, tandis que le bouclier pourrait être modifié légèrement. En ce qui concerne la partie habitacle du véhicule, celle-ci étant entièrement camouflée sur le prototype, on peut s’attendre à une mise à jour de l’infodivertissement avec peut-être une offre numérique plus conséquente. En revanche le bloc 1.0 VVT-i de 72 ch qui équipe cette auto ne devrait pas bénéficier de modifications si ce n’est au niveau de la cartographie, afin de réduire la consommation.