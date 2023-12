Pour le jury Autobest, la voiture européenne de l'année est chinoise et c'est la Byd Dolphin

C’est une première. Jamais une voiture chinoise ne s’était vue attribuer le titre de voiture de l’année par un jury européen, en l’occurrence celui de l’organisation Autobest dont la règle est simple : un média par pays, en l'occurence Caradisiac pour la France, représenté par un journaliste, en l'occurence ma personne, rejoint ses 29 confrères pour élire la voiture qui lui semble la meilleure du marché actuel. C’est donc la Byd Dolphin qui a décroché le trophée parmi les quatre modèles en sélection finale. La Chinoise l’a emportée face à la Fiat 600e, la Jeep Avenger et la Hyundai Kona Electric.

La session d’essai, qui s’est déroulée fin novembre durant deux jours sur le circuit autrichien de Teesdorf, a réunis les 30 journalistes du jury et a permis de départager les dernières autos en lice. Le protectionnisme ne faisant pas partie des critères retenus par le jury, la Dolphin l’a emporté. Mais d’une courte tête. La Chinoise s’est octroyé 25,88 % des points, contre 25,44 % pour la Hyundai Kona qui se classe en deuxième position. Derrière ce duo de tête exclusivement asiatique, les cousins Jeep Avenger et Fiat 600e se rangent respectivement à la 3e et 4e place.

Évidemment, la courte victoire de la Byd est une surprise qui témoigne aussi des hésitations du jury. Dan Vardie, le président d’Autobest le reconnaît, « c’est l’un des scores les plus serrés depuis dix ans ». Mais au final, c’est la Chinoise qui gagne pour de multiples raisons. D’abord et surtout pour son excellent rapport prix-autonomie, comme le notait Alan Froli dans son essai paru cet été.

Et en effet, à 28 990 avec une batterie de 44,9 kWh et à 33 990 euros en version 60,4 kWh la concurrence européenne peut se faire quelques soucis. D’autant que l'équipement est pléthorique, que la qualité d'assemblage est impeccable et que la consommation en électricité de l’engin frise l’excellence. Quant aux quelques soucis de direction et de train avant constatés il y a six mois, ils ont été, en partie, corrigés depuis.

Voter en son son âme et conscience

Sauf que le jury Autobest n’a pas tenu compte d'un critère essentiel, lequel est difficile à prendre en compte : la Dolphin, comme les autres Byd, est exclue du bonus écologique en France en raison de sa provenance. Mais les législations étant différentes selon les pays d’Europe, ce critère n’a évidemment pas été retenu.

Cette exclusion du bonus pour les voitures chinoises constitue bien entendu une barrière protectionniste. Une barrière qu'il est objectivement difficile à prendre en compte dans le jugement qu’un journaliste peut avoir face à une auto. Même si celle-ci peut sérieusement poser des problèmes à l’industrie locale. ll n'en est pas moins vrai que chacun des trente jurés est en droit de voter en son âme et conscience, et de lutter, ou pas, en faveur de son industrie nationale européenne.

Reste que cette distinction offerte à une auto chinoise risque de faire quelque peu jaser dans une filière européenne déjà hérissée par l’avancée des voitures de l’empire du milieu au sein du vieux continent. D’autant qu’une autre Byd, la Seal, se retrouve également en lice, et en sélection finale, dans l’autre trophée européen de la voiture de l’année. Une double victoire de Build Your Dreams signifierait, s’il en était encore besoin, que l’avance qualitative de l’industrie automobile chinoise a définitivement pris le pas sur son moins-disant social.