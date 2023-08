Pour vendre moins cher, Tesla baisse artificiellement les performances de ses batteries

Hier, nous vous parlions des nouvelles Tesla Model S et X « Standard Range » désormais disponibles au catalogue du constructeur américain aux Etats-Unis. Proposées 10 000 dollars moins cher que la version « Grande Autonomie » de ces mêmes voitures, elles pourraient arriver prochainement sur le marché européen pour former l’entrée de gamme des deux gros modèles de Tesla.

Identiques en masse par rapport aux Model S et X Grande Autonomie, ces Model S et X possèdent aussi la même mécanique composée de deux générateurs électriques tout en offrant une autonomie maximale nettement inférieure. Ce qui laissait penser, comme l’ont immédiatement relevé les lecteurs de Caradisiac dans la colonne des commentaires, que Tesla s’est simplement contenté de brider les performances de la mécanique et de la batterie. C’est bien ce que confirment les responsables du constructeur aux journalistes américains d’Electrek : Les nouvelles Model S et X « Standard Range » sont mécaniquement identiques aux Model S et X « Grande Autonomie », mais avec un logiciel batteries modifié pour en dégrader artificiellement les performances.

Bientôt une option payante ?

D’après Electrek, Tesla a virtuellement supprimé 21% de la capacité de ces batteries pour arriver au prix abaissé de 10 000 dollars. La Model S perd ainsi 119 km d’autonomie maximale et le Model X 143 km par rapport aux Model S et X Grande Autonomie vendus chez nous, mais avec des normes d’homologation différentes (la procédure de l’EPA américaine est connue pour être moins favorable que notre WLTP européen). En réalité, la différence est sans doute moins importante. Reste à savoir si Tesla permettra dans un second temps aux clients de ces Model S et X Standard Range de payer une option pour désactiver la limitation de leurs batteries. Pour l’instant, les communicants de Tesla affirment que non d’après Electrek.