Pourquoi Fiat arrête la 500 thermique en France

Le succès de la Fiat 500 moderne a largement dépassé le cadre habituel de la carrière des voitures neuves. Elle existe en effet au catalogue du constructeur italien depuis 2007 et bat ainsi le record de longévité de la Renault Twingo de première génération, commercialisée entre 1992 et 2007. Elle fait aussi encore mieux que la petite Française au registre du nombre d’exemplaires vendus, avec plus de trois millions d’autos écoulées depuis le début contre 2,6 millions pour la Twingo. Et comme le soulignent les journalistes de Challenge, elle continue de bien se vendre en Europe où elle reste devant sa nouvelle sœur électrique en nombre.

Mais plus en France. Sur les neuf premiers mois de l’année 2023, 24 300 exemplaires de la famille Fiat 500 ont été immatriculés. Parmi ces 24 300 immatriculations, 17 450 concernent la 500e électrique dont les ventes ont fortement progressé par rapport à l’année dernière. La 500 Hybrid (le nom de l’actuelle 500 thermique, équipée de son moteur à hybridation légère) est donc passée sous les 6 000 immatriculations, une perte de vitesse que Fiat France met en valeur pour justifier la fermeture des commandes de ce modèle qui ne sera désormais plus disponible qu’en stock chez nous. Elle restera cependant disponible à l'achat (en fonctions des modèles disponibles), comme la Panda, au moins jusqu’au premier semestre 2024. Sur les autres marchés, sa suppression définitive n’est semble-t-il pas prévue au cours de l’année prochaine. Sachant qu’elle continue comme la Panda à bien se vendre sur les marchés du Vieux Continent où les clients n’ont pas encore basculé vers l’électrique, il s’agira sans doute d’un dossier délicat à gérer pour Fiat qui pourrait la garder jusqu’à l’arrivée des normes Euro7.

La 500e coince un peu

Malheureusement pour Fiat, la nouvelle 500 électrique peine à prendre le relais de la 500 Hybrid. Ses ventes ont bien progressé en 2022 avec 66 000 exemplaires écoulés contre 45 000 en 2021. Mais sur les huit premiers mois de 2023, elle n’a trouvé que 40 000 clients alors que Fiat visait une production totale de 100 000 unités pour 2023. Rappelons aussi qu’en raison de son homologation en quatre places, cette 500e pourrait ne pas être éligible au bonus écologique français de 2024 : dans le nouveau système d’attribution du bonus en préparation, il est prévu un maximum d’équivalent CO2 beaucoup plus bas lors de leur fabrication que pour les véhicules à cinq places (8 750 kg contre 14 250 kg) et la 500e pourrait tomber au-dessus de cette limite.