Pourquoi la marque Skoda a quasiment tout perdu en Chine alors qu’elle s’y débrouillait très bien il y a encore cinq ans

341 000 autos. Voilà le nombre de Skoda neuves vendues en Chine sur l’année 2018, après une année 2017 déjà pleine de succès avec 325 000 exemplaires écoulés. A l’époque, la marque tchèque du groupe Volkswagen plaisait aux clients chinois et s’imposait comme une véritable référence pour ceux qui recherchaient des véhicules familiaux à prix serré.

Depuis, le contexte local a beaucoup changé pour Skoda : ses ventes s’y sont tout simplement effondrées au fil des ans. Alors que la marque prévoyait d’arriver à 600 000 livraisons annuelles dans l’Empire du Milieu à l’horizon 2020, elles sont tombées à 173 000 unités cette année-là puis 71 200 en 2021, 44 600 en 2022, 22 800 en 2023, 17 500 en 2024 et même 15 000 en 2025.

Face aux nouvelles marques chinoises « grand public »

Il se trouve que l’industrie automobile chinoise est considérablement montée en puissance sur la même durée. Les marques premium allemandes en souffrent mais les enseignes à la vocation généraliste « accessible » comme Skoda d’autant plus, littéralement écrasées par des enseignes comme BYD, MG, Geely ou Chery proposant localement des autos nettement moins chères.

Si le groupe Volkswagen espère toujours garder une forte présence sur le marché chinois avec Audi et surtout Volkswagen, il n’y a désormais plus d’espoir d’arriver à bien s’y vendre avec Skoda.

Skoda quitte la Chine

Voilà pourquoi Skoda va carrément disparaître du marché chinois dès la fin de l’année 2026. L’enseigne tchèque essaiera plutôt de se développer dans d’autres marchés très importants comme celui de l’Inde, où elle lance actuellement beaucoup de produits à bas coût conçus spécifiquement pour la clientèle locale. Bénéficiant toujours d’une meilleure implantation en Chine et d’une image relativement forte, la marque Volkswagen y restera. Mais là aussi, rien n’est gagné et ses ventes dégringolent sans interruption depuis quelques années…