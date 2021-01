Pourquoi Renault va arrêter la Twingo

Voilà, c'est fini. Ou presque. Luca de Meo a confirmé que Renault va quitter le segment A, et donc que la Twingo ne sera pas remplacée une fois l'actuelle génération arrivée en fin de carrière. La date du départ à la retraite n'est cependant pas encore connue. Ce devrait être d'ici deux à trois ans. L'arrivée de la version électrique offre d'ailleurs un sursis à la Twingo.

L'annonce n'est guère surprenante. La Twingo avait déjà un avenir incertain car la catégorie intéresse de moins en moins les constructeurs automobiles. Plusieurs ont déjà abandonné le segment, notamment Ford et Opel, qui ont arrêté les Ka+ et Karl. Citroën et Peugeot ne donneront pas suite aux C1 et 108, qui viennent d'entrer dans leur dernière année de production.

Des normes coûteuses

Du départ, ces véhicules sont peu rentables. Mais ils le sont encore moins à cause de normes de plus en plus sévères en Europe. L'ajout de coûteux systèmes antipollution, comme le traitement des oxydes d'azote et le filtre à particules, a pesé sur les maigres marges.

Cela avait déjà mené à l'arrêt du diesel sur ce type de véhicules. Et c'est maintenant l'ensemble de l'offre thermique qui est quasiment condamnée sur le segment A. Renault a d'ailleurs fait le ménage dans la gamme Twingo thermique, qui n'existe plus qu'avec un modeste SCe de 65 ch. La norme Euro 6d full a mis fin au TCe de 95 ch. D'ailleurs, en prenant en compte le bonus, la Twingo Electric est à peine plus chère que le TCe 95 ch. Elle prend donc indirectement sa relève.

La fin du partenariat avec Daimler

Autre problème pour Renault : Daimler, le partenaire qu'il avait trouvé pour partager les coûts et sauver la rentabilité du projet, a déjà acté la fin du partenariat. La Twingo 3 était ainsi une cousine de la Smart Forfour, les deux véhicules partageant de nombreux composants. Mais Daimler a décidé de monter une coentreprise avec le chinois Geely pour l'avenir de Smart. Les prochaines Smart seront ainsi assemblées en Chine.

Le Losange était donc de nouveau seul pour imaginer une éventuelle Twingo 4. Trouver un partenaire semblait mission impossible, vu que beaucoup souhaitent arrêter la mini-citadine. Il y aurait pu avoir Fiat avec la Panda, mais Fiat est désormais marié à PSA. Pourquoi pas Toyota, car la marque prépare une nouvelle Aygo, sans PSA ?

La Spring arrive

Une réflexion vite classée car Luca de Meo veut que Renault se concentre sur les segments qui dégagent des marges. A son arrivée, le directeur a d'ailleurs critiqué le fait que Renault est trop focalisé sur les citadines, un domaine qui doit davantage être réservé à Dacia. Et justement, le roumain va se lancer sur le segment A avec la Spring, une citadine électrique à prix cassés (qui sera à l'essai en mars sur Caradisiac).

La Spring va cohabiter un temps avec la Twingo. Mais elle semble donc être sa relève indirecte. La future entrée de gamme de Renault, ce sera la nouvelle R5 électrique, promise comme une citadine électrique populaire. Est-ce toutefois vraiment la fin de la Twingo ? Il peut sembler dommage d'abandonner un nom aussi populaire. On n'est donc pas à l'abri d'un recyclage d'appellation !