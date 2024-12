Près de Marseille, l'Alpine des gendarmes défiée par une vieille BMW encore vaillante

Une BMW Série 5 lancée à 234 km/h, voilà un évènement qui n’aurait rien de hors du commun si on parlait d’une scène quotidienne des autoroutes allemandes illimitées. Mais quand cette Bmw Série 5 a vingt ans et qu’elle passe à haute vitesse devant le radar d’un peloton de la gendarmerie nationale, l’évènement est déjà plus rare.

C’est ce qui s’est produit dans la nuit du samedi 7 décembre dernier sur l’autoroute A7 au niveau de Salon-de-Provence, comme le rapportent les journalistes d’Actu.fr et de La Provence. L’Alpine A110 de l’escadron de sécurité routière de Salon-de-Provence a été envoyée à ses trousses et son conducteur, un jeune habitant de Miramas (où BMW possède d’ailleurs toujours un grand centre de développement), a été arrêté puis dépossédé de son permis de conduire.

Une vieille E60 qui marche toujours fort

Comme on peut le constater dans la photo prise par les gendarmes où l’en entrevoit aussi leur Alpine A110, la BMW Série 5 en question est un modèle de la génération E60. Et d’après les gendarmes, le véhicule affichait tout de même 660 000 kilomètres au compteur ! Même pour des véhicules premium de ce genre, ce n’est pas banal. La voiture reste visiblement performante après toutes ces années et ces kilomètres, mais son conducteur devra passer devant un tribunal et passer par une longue suspension de permis.

Stéphane Schlesinger nous reparlait d’ailleurs de cette Série 5 E60 il y a quelques jours sur Caradisiac.