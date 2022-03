Présentation - Ford Tourneo Connect (2022): un outsider à considérer

C'est en 2003 qu'est apparu le Ford Tourneo Connect, le ludospace du constructeur américain. En 2013 est arrivée la seconde génération. Il est donc installé sur notre marché depuis longtemps mais celui-ci a dû apprendre à vivre dans l'ombre de ses rivaux tricolores (Renault Kangoo, Peugeot Rifter et Citroën Berlingo) qui ont toujours trusté les premières places de la catégorie et l'ont ainsi relégué au second rôle.

Mais aujourd'hui les choses pourraient changer car, depuis le début de cette année, Stellantis a décidé que ses trois ludospaces à savoir le Berlingo, le Combo Life et le Rifter ne seraient disponibles désormais qu’en électrique. Leurs ventes vont donc s’effondrer, ce qui va laisser de la place à la concurrence et notamment à Renault avec son Kangoo ou Volkswagen avec le Caddy. Mais attention, c’était sans oublier Ford qui dévoile aujourd’hui le Tourneo Connect de troisième génération. Il devient désormais un cousin du Caddy en raison du partenariat entre Ford et Volkswagen. Il s’agit d’ailleurs de la première réalisation concrète depuis le début de cette association. Après l’avoir découvert à l’occasion du salon Solutrans de Lyon, nous avons eu la possibilité de le découvrir plus en détail.

Extérieurement, difficile de ne pas faire le parallèle entre les deux modèles et c’est normal. Le Tourneo dispose toutefois d’une personnalité qui lui est propre, notamment au niveau de la partie avant avec une calandre imposante typique aux véhicules de la marque. Les projecteurs et les feux arrière sont spécifiques également à ce Tourneo. Tout le reste est similaire au Caddy.

À l’intérieur, la filiation entre le Caddy et le Tourneo Connect est aussi évidente puisqu’il s’agit de la même planche de bord. L’instrumentation pourra être analogique ou numérique. L’écran multimédia mesurant entre 8,25 et 10 pouces est tactile mais on retrouve malheureusement les mêmes soucis d’ergonomie que sur les derniers modèles Volkswagen. La présentation globale et la qualité des matériaux sont convaincantes. Les rangements sont nombreux à l’image de ceux se trouvant derrière l’instrumentation.

Comme le Caddy, le Tourneo sera disponible en deux longueurs (4,51 m et 4,86 m) mais toujours en 7 places. L’habitabilité au second rang est bonne que ce soit en matière d’espace aux jambes que de garde au toit.

On n’en dira pas de même du dernier rang qui servira juste d’appoint. L’accès est aisé grâce à la présence de deux portes arrière coulissantes mais les vitres sont fixes.

Pour ce qui est du volume de chargement, il faudra faire des choix, notamment, en version courte car avec 7 passagers celui-ci ne pourrait transporter beaucoup de choses avec une contenance de seulement 191 litres. Logiquement, c’est beaucoup mieux en 5 places avec 1 273 litres et le coffre devient même une soute avec 2 556 litres en deux places. En configuration longue – celle que nous avons eue sous les yeux - la capacité de chargement augmente logiquement en étant compris entre 446 et 3 105 litres. On peut toutefois regretter que la modularité soit aussi complexe car la banquette n’est pas escamotable et il est nécessaire de l’extraire et ces sièges sont très lourds et il est nécessaire de les stocker. Peu pratique au quotidien.

Au lancement, la gamme se composera de trois finitions portant le nom de Titanium, Sport et Active. Cette dernière se caractérisera par des attributs baroudeurs. L’entrée de gamme « Trend » arrivera plus tard. L’équipement se modernise énormément avec l’aide au parking automatique, la caméra de recul ou l’assistant de remorquage dénommé « Pro Trailer Backup Assist ».

Pas de surprise au niveau mécanique puisqu’on retrouve les moteurs que le Caddy à savoir un essence (le 1.5 Ecoboost 114 ch en boîte mécanique ou automatique) et deux diesel (2.0 Ecoblue en 102 et 122 ch associé en boîte mécanique, automatique). Le Tourneo Connect sera par ailleurs disponible pour la première fois en transmission intégrale.

Le nouveau Tourneo Connect devrait débarquer en concessions à l’état prochain. Les tarifs - qui devraient être inférieurs à ceux du Caddy - et la composition de la gamme devraient être connus au début du mois d’avril.