Présentation - Mercedes EQT Concept : un avant-goût du Renault Kangoo E-Tech

Kangoo ne rime absolument pas avec premium allemand, on est d'accord, mais la marque à l'étoile a fait un excellent travail au moins à l'extérieur pour dissimuler le lien de parenté avec le français . On retrouve ainsi une gigantesque calandre dite Black Panel partagée avec les derniers modèles électriques de la marque, le traitement chromé de l'entourage des surfaces vitrées latérales ou encore les feux arrière reliés par une barre lumineuse. L'ensemble se montre tout à fait réussi et se place parfaitement comme une mini-version de l'EQV.

C'est un peu moins vrai à l'intérieur où on reconnaît facilement la planche de bord du Renault. Mercedes a bien essayé d'ajouter des aérateurs façon turbine et quelques touches bleutées mais l'instrumentation à aiguilles, les commandes climatisation et l'écran placé en hauteur au centre le trahissent. On retrouve cependant le système multimédia MBUX avec sa fameuse commande vocale Hey Mercedes.

Monter à bord de cette EQT long de 4,95 m via les portes arrière coulissantes, c'est aussi découvrir ce que donnera le Renault Kangoo dans sa version longue avec la possibilité d'avoir deux sièges supplémentaires dans le coffre. On peut les replier mais malheureusement pas les escamoter pour cause de batterie juste en dessous alors que les sièges du second rang se montrent bien plus discrets. Dommage qu'ils ne soient par contre ni indépendants, ni coulissants mais on peut se consoler avec la possibilité de mettre trois sièges enfants côte à côte.

On trouve même sous le plancher du coffre une station de recharge spécifiquement développée pour faire le plein de votre longboard électrique. Ça peut paraître extraordinairement spécifique et la probabilité que cela soit conservé pour la version définitive du modèle est très faible mais sa présence s'imposait sur le concept car l'égérie du modèle n'est autre que Tony Hawk, le plus célèbre des skateboarders.

Côté motorisation, Mercedes ne livre pour l'instant aucun détail mais tout porte croire que l'EQT partagera la fiche technique du Kangoo E-Tech, avec donc un moteur de 102 ch, une batterie de 44 kWh et une autonomie qui devrait tourner autour des 300 km.