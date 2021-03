Présentation - Renault Express Van : l’essentiel pour 17 500 € HT

Il fait immanquablement penser au Dacia Dokker Van, lancé par Renault voici presque 10 ans et retiré du marché l’an dernier : un utilitaire simple et pratique, n’omettant rien d’essentiel. L’Express Van reprend d’ailleurs la plateforme du Dacia et s’applique également une politique de tarifs très bas. Mais l’Express Van est un Renault, il faut que cela se sache et se voit. Il reprend donc les codes stylistiques de l’ensemble de la gamme utilitaire de la marque au losange. Avec un bouclier très vertical et un capot plat et nervuré, sans oublier l’imposant logo et les projecteurs à LED, sa face avant n’est d’ailleurs pas très éloignée de celle du Renault Kangoo Van. Hormis bien sûr les pare-chocs noirs qui distinguent nettement cet Express. Comme les autres véhicules de la marque, il a lui aussi le droit à la signature lumineuse à LED en forme de C, appelée C-Shape.

Utilitaire standard

Le Renault Express Van est en fait un utilitaire tout à fait standard. Long de 4,39 mètres, il dispose d’un espace de chargement habituel sur ce type de véhicule : Un volume utile de 3,3 m³, pouvant atteindre 3,7 m³ avec le siège passager rabattable, une longueur utile au plancher de 1,91 mètre, avec la cloison pleine, une porte latérale droite de série d’une largeur de 716 mm, ce qui en fait la plus large du marché, et une charge utile atteignant 650 kg en version Diesel et 780 kg en essence. Si l’on imagine l’ensemble des équipements et aménagements adaptables à cet espace de chargement, l’on comprendra que l’Express peut s’adresser à de multiples professionnels, dans bien des corps de métier.

L’Express est proposé en France avec trois motorisations. Une essence, via le TCE 1,3 l de 100 chevaux, et deux Diesel, déclinées autour du 1.5 dCi et affichant 75 et 95 chevaux. Une motorisation « Ecoleader » basée sur le 75 chevaux est également disponible. Bridée à 100 km/h, elle permet de limiter la consommation, de l’ordre de 0,5 l/100 km en cycle mixte WLTP explique le constructeur. Toutes ces motorisations sont couplées à une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Confort et équipements corrects

S’installer au volant de cet Express, c’est constater que cet Express n’est pas un utilitaire au rabais. De base certes, mais fonctionnel et globalement bien fini. Le siège conducteur se règle en longueur, le volant et la ceinture réglable sont sur le même axe de réglage. La position de conduite semble satisfaisante, tout comme la vision panoramique, et le fauteuil se révèle confortable. Les rangements sont nombreux, pour un total de 48 litres précise Renault, allant des espaces situés au-dessus du volant ou dans les portières jusqu’à une capucine.

Côté équipements sur la version de base, ce n’est pas pléthorique mais l’essentiel y est. Ce niveau est d’ailleurs dénommé… Essentiel. La dotation de série comprend l’airbag frontal, les vitres électriques, le limiteur/régulateur de vitesse, la fermeture à distance centralisée, l’ESP et l’aide au démarrage en côte mais aussi les jantes en tôle 15 pouces et la radio avec Bluetooth et USB. La zone de chargement dispose de six crochets d’arrimage au sol, d’un éclairage et de la cloison pleine vitrée. Un ton au-dessus, Renault propose le niveau de finition Confort. Il ajoute à la dotation de base la boîte à gants fermée, une clé à trois boutons rétractable, ce qui n’est donc pas le cas en finition de base, la climatisation manuelle, le lève-vitre avant impulsionnel, côté conducteur uniquement, le siège conducteur réglable en hauteur et l’allumage automatique des essuie-glaces. Renault avance également une longue liste de possibilités, qui sont autant d’options. Ainsi, l’Express Van peut recevoir le Renault Easy Link 8’’, une caméra au-dessus des portes arrière qui renvoie l’image sur un écran situé à la place du rétroviseur intérieur, les aides au parking avant et arrière et même le chargeur à induction ou la fonction Extended Grip, soit la motricité renforcée, pour les routes et terrains à faible adhérence.

Des tarifs attractifs

Le vrai point fort de ce Renault Express Van est son prix. Le premier tarif, mis en avant par le constructeur, est de 17 500 € HT. Il s’applique à la version essence 100 chevaux en finition Essentiel. La première motorisation Diesel de 75 chevaux, qui risque d’être très juste pour qui roule en charge, est à 17 900 € HT. Le passage au niveau de finition supérieur, appelé Confort, coûte toujours 900 € HT de plus. Quant au prix le plus élevé, il est atteint par la version Diesel 95 chevaux en finition Confort, à 19 800 € HT.