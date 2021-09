La première génération de Sportage a été commercialisée en 1993. Depuis, toutes époques confondues, le SUV s’est écoulé à 2,5 millions d’exemplaires, dont 730 000 en Europe. Le segment des SUV compacts est primordial pour un constructeur, celui-ci représentant 2,4 millions de ventes annuelles, et les estimations voient cette croissance continuer pour atteindre 3,3 millions en 2026. C’est dans ce contexte qu’arrive ce nouveau Sportage.

dailymotion Présentation vidéo - Kia Sportage (2021) : voici la version européenne - Salon de Munich

Nous avons découvert en avant-première ce nouveau Kia Sportage dans sa version GT-Line habillé du coloris de lancement dénommé "Vert Bornéo". Par rapport à la version qui sera commercialisée aux USA, on retrouve une face avant totalement identique. Le « Tiger nose » qui a longtemps accompagné Kia se fait beaucoup plus discret en s’effilant au-dessus de la très large calandre.

Afin de coller à son nouveau slogan « Movement that inspires » : du mouvement vient l’inspiration), Kia a travaillé celle-ci de façon à donner la sensation qu’elle se déforme selon notre angle de vue. Les feux de jour à LED prennent pour leur part une forme de boomerang évoquant également le mouvement.

C’est donc le profil qui change le plus, notre version européenne passant à 4,52 m (+30 mm par rapport au Sportage actuel), avec un empattement de 2,68 m. La surface vitrée s’arrête désormais au niveau de la porte arrière, tout en gardant un côté fuyant donnant la sensation d’une surface vitrée importante. Le montant C est épais, et intègre un décroché façon Seat Arona pour permettre un effet de pavillon flottant. À l’arrière, on retrouve les feux de la version « mondiale », et un hayon intégrant une lunette arrière de taille modeste, rappelant le SUV électrique EV6.

La filiation avec l’EV6 se retrouve à l’intérieur avec deux écrans de 12,3 pouces tournés vers le conducteur. On remarque surtout la présence du « multi mode touch display » qui prend place sous l’écran central.

Ce pavé tactile voit ses informations se modifier en fonction des besoins de l’utilisateur, passant de la climatisation aux commandes radio ou GPS. Cela rappellera la touch bar aux utilisateurs de récents portables Apple. Certains détails de style comme les poignées de porte ou les aérateurs font écho au fameux « tiger nose », un gimmick de style existant de longue date chez Kia.

L’empattement réduit n’empêche pas de bénéficier d’une bonne habitabilité à l’arrière, en particulier au niveau de la garde au toit permettant aux grands gabarits d’être à l’aise dans ce Sportage. Par contre, il faudra faire l’impasse sur une troisième rangée de siège. Le volume de coffre affiche pour sa part un volume de 591 litres, et jusqu’à 1 780 litres avec la banquette rabattue. Celle-ci est fractionnable en 40/20/40, et permet d’incliner son assise.

Du côté des motorisations, le Sportage laisse l’électrification totale à l’EV6. Cependant il commencera sa vie avec des moteurs micro-hybridés : un essence 1.6 TGDi de 150 ch et un diesel 1.6 CRDi de 136 ch. Le 1.6 TGDi sera également disponible en version hybride, et hybride rechargeable. L’équipement sera également mis à jour avec des feux Matrix LED, un régulateur adaptatif s’adaptant à la zone de circulation, des détecteurs d’angles morts, une vue aérienne lors des manœuvres…

Ce Sportage européen se distingue donc modérément de la version « mondiale ». Sa commercialisation est prévue pour le tout début 2022. Les essais routiers permettront de le comparer par rapport à ses concurrents désormais très nombreux.