Dans le monde d’avant, la Classe S était le vaisseau amiral de Mercedes. Aujourd’hui celle qui servira de vitrine technologique et de nouvelle référence du luxe au sein de la marque à l’étoile est électrique. Voici la nouvelle EQS. Cette immense limousine de plus de 5 mètres (5, 22 m) est bien plus que le simple alter-égo électrique de la Classe S. Elle étrenne une nouvelle plateforme spécifiquement conçue pour accueillir des batteries de très grosses capacités qui font désormais référence sur le marché. La grosse batterie de 107,8 kWh est à ce jour le record mondial de capacité pour une voiture électrique, en attendant de connaître celle de la Tesla Model S Plaid+. Elle permet à l’EQS de parcourir 770 km en une charge.

dailymotion Présentation vidéo - Mercedes EQS (2021) : a star is borne

Ce défi d’ingénierie commence par le design croqué pour être à la fois élégant et aérodynamique. L’EQS affiche d’ailleurs un nouveau record (cx de 0,20) en la matière bien aidée sa calandre fermée, ses poignées de porte escamotables ou encore ses jantes « aéro ». Mais l’extérieur n’est qu’une mise en bouche par rapport à ce qui attend les passagers à l’intérieur. On y accède via des portes entièrement motorisées qui gèrent automatiquement l'ouverture et la fermeture.

Une fois à bord, un nouveau monde s'offre aux occupants. Ces derniers feront face à l’"Hyperscreen". Une planche de bord entièrement numérique. Du jamais vu dans l’histoire de l’automobile sur une production de série. Les rares boutons obligatoires d'après la loi se retrouvent sur le tunnel de transmission, mais tout le reste est 100% virtuel. Il s’agit de trois écrans tactiles reliés par une vitre en polycarbonate. Le conducteur et son passager peuvent profiter de toutes les fonctionnalités et du contenu que propose la voiture. Et croyez-moi, elles sont nombreuses.

Nombreuses, c’est le moins que l’on puisse dire puisqu’en prime l’EQS dispose d’un affichage tête haute qui projette sur une très grande surface (77 pouces) du pare-brise une véritable réalité augmentée, avec, par exemple, des indications de direction se superposant aux routes à emprunter. L'assistant vocal peut désormais faire la distinction entre les voix des passagers pour les situer dans la voiture et répondre à chaque besoin spécifique. Pour ceux qui n’auraient pas opté pour cet hyperscreen, l'EQS d'entrée de gamme dispose d'un agencement très proche de celui de la récente Classe S, avec toujours une instrumentation et un écran tactile grands formats.

En tant que limousine, l’EQS n’en oublie pas sa fonction principale, chouchouter ses passagers. Aux places arrière, ces derniers profiteront de trois tablettes individuelles, deux placées sur les appuie-têtes et une nomade qui permet de paramétrer tous les éléments de confort comme la connexion internet, la télévision ou les sièges massants, ventilés, etc. Le tout dans un environnement luxueux composé de cuir, de bois et d’aluminium brossé.

de 333 à 760 ch, 2 ou 4 roues motrices

Avec l’EQS, Mercedes étrenne une toute nouvelle plate-forme technique modulaire baptisée EVA2. Elle se décline en plusieurs dimensions (la future EQE, plus petite, pourra en disposer) et permet d'intégrer différents moteurs et batteries. La limousine sera disponible dans un premier temps en deux versions.

La première, baptisée EQS 450+, est une propulsion de 333 ch. La seconde, l’EQS 580 4Matic+, ajoute un moteur sur le train avant, pour un total de 523 ch et un couple de 855 Nm. Cette dernière abat le 0 à 100 km/h en 4,3 secondes. Pour une voiture de 2,6 tonnes ce n’est pas ridicule. Une variante de 760 ch est déjà prévue vraisemblablement sous le sigle AMG qui viendra se positionner face à la Tesla Model S Plaid +.

Les deux modèles auront droit à la grosse batterie de 107,8 kWh, un record mondial de capacité pour une voiture électrique en attendant de connaître celle de la Tesla Model S Plaid. Elle permettrait à l’EQS en version deux roues motrices d’atteindre 770 km en une charge selon le cycle d’homologation WLTP, dans des conditions optimales (avec un équipement réduit).

Une recharge en courant continu de 200 kW

Toutes les EQS peuvent accepter un courant continu pour une recharge rapide de 200 kW (encore faut-il en trouver une opérationnelle), ce qui devrait permettre de restaurer une centaine de kilomètres d'autonomie en cinq minutes, et jusqu'à 300 km en un quart d'heure. Le chargeur embarqué peut accepter 11 kW de courant alternatif (22 kW en option). L’EQS équipée de la batterie de 90 kWh arrivera dans un second temps sur notre marché.

Le châssis, lui, est proche de la Classe S thermique. L’auto est équipée de la suspension pneumatique qui abaisse compense et abaisse automatiquement l’assiette du véhicule pour favoriser l’aérodynamisme. On retrouve également de série un système de roues arrière directrices pour favoriser la maniabilité à basse vitesse. En option et uniquement à distance - autrement dit depuis l’extérieur du véhicule lorsque vous commandez la voiture - ces dernières peuvent voir leur amplitude de braquage passer à 10 degrés.

On retrouve en prime toute une artillerie d’aides à la conduite comme l’éclairage « Digital Light » qui permet d'afficher au sol des symboles pour le conducteur, mais aussi pour les autres usagers ou encore le stationnement 100 % automatique. Le système pourra être téléchargé et activé en fonction des législations dans les pays. Cette technologie sera couplée à la conduite semi-autonome de niveau 4, que Mercedes espère pouvoir déployer dès 2022.

Pour optimiser l’autonomie de l’EQS, Mercedes a aussi mis en place plusieurs renforts comme un mode de conduite Eco qui renforce la régénération au lever de pied. La pédale de frein devient presque accessoire. Le système de navigation propose en parallèle la route la plus optimisée en fonction de l'état de la batterie, du trafic avec des stations de recharge sur votre parcours. Et tout ceci ce n’est qu’une infime partie de toutes les technologies présentes à bord de la nouvelle EQS.

La limousine électrique de Mercedes sera commercialisée à l'automne avec un prix de départ qui devrait avoisiner les 130 000 €.