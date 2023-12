Problème de cannibalisme entre Maserati et Alfa Romeo

Déjà rassemblées au sein du groupe FCA depuis longtemps, Alfa Romeo et Maserati composent Stellantis depuis sa formation au début de la décennie. Alfa Romeo occupe le segment des voitures compactes et familiales premium face à BMW, Audi et Mercedes alors que Maserati vise plutôt Porsche avec des modèles plus chers et luxueux. Les deux marques préparent l’électrification totale de leur gamme : Alfa Romeo prévoit notamment une berline Giulia 100% électrique en 2025 et chez Maserati, la grande Quattroporte devait elle aussi abandonner les moteurs thermiques avec une nouvelle génération en version « Folgore » attendue cette même année.

D’après les journalistes du Corriere Torino, le groupe Stellantis aurait décidé de revoir ses plans en la matière. Ses dirigeants jugeraient que la proximité entre la future Giulia et la prochaine Quattroporte électriques pose un risque de cannibalisation des marques. Le projet de la Giulia électrique suit son cours mais d’après les Italiens, celui de la Quattroporte aurait été gelé en interne pour ces raisons.

Pas les mêmes segments

Ces deux autos ne couvrent pourtant pas les mêmes segments : la Giulia se présente comme une rivale des BMW Série 3, Audi A4 et Mercedes Classe C. Beaucoup plus grosse, la Quattroporte se pose en concurrente des Mercedes Classe S, Audi A8, BMW Série 7 et autres Porsche Panamera. Et si cette cohabitation pose problème, celle des futurs Stelvio et Levante électriques risque aussi de coincer.