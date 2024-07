Profiter d'un diesel puissant est toujours possible avec les Skoda Kodiaq et Superb

Les moteurs thermiques n’ont pas dit leur dernier mot, notamment chez Mercedes ou Volkswagen qui prévoit d’investir plusieurs milliards d’euros dans le domaine dans les années à venir.

Ce "sursis" accordé au thermique se conjugue également au présent avec le diesel. C’est le cas pour Skoda qui complète la gamme de ses Kodiaq et Superb avec ce type de motorisation.

Pour les deux modèles, il s’agit du 2.0 TDI fort de 193 ch obligatoirement associé à la transmission 4x4 et DSG7. Dans le cas de la Superb, seul le break Combi y a droit. En revanche, ce bloc est disponible avec les finitions Selection et Laurin & Klement, respectivement aux prix de 53 970 et 62 820 €. Quant au malus, il varie de 2 370 à 4 026 €.

S’agissant du grand SUV, cette motorisation est compatible avec les configurations à cinq et sept places ainsi que les finitions Selection et Sportline. Les tarifs varient de 44 110 à 49 190 € auxquels il faut ajouter un malus débutant à 3 784 € et culminant à 11 803 €. Les grands SUV proposant une motorisation diesel ne courent plus les rues. Les Peugeot 5008, Renault Espace, Kia Sorento ou encore Hyundai Santa Fe l’ont abandonné. Il est encore possible de se diriger vers le Citroën C5 Aircross ou encore le cousin technique du tchèque, le Volkswagen Tiguan.

Nouvelle finition Sportline

Cette finition Sportline est également une nouveauté dans la gamme du Kodiaq. Elle joue la carte de la sportivité avec des éléments noirs spécifiques (lettrage sur le hayon, contour de calandre et de vitres…), mais aussi via des sièges sport, un volant à trois branches spécifiques ou encore un pédalier aluminium. Elle s’équipe également des optiques avant à LED matricielles, d’un vitrage acoustique, de jantes de 19 pouces spécifiques…