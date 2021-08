Promos voitures neuves : notre sélection des bonnes affaires de la rentrée

Citroën C3 You!

La série spéciale C3 You! joue la carte du prix d'accès. Avec le moteur essence de 83 ch, elle coûte 14 490 €. À bloc équivalent, la finition de base Live est facturée 15 600 €. Mais la You! n'est pas dépouillée, puisqu'elle reprend l'équipement d'une finition au-dessus de la Live, la Feel, qui coûte 16 800 € ! Il y a ainsi en série l'alerte de franchissement de ligne, la radio Bluetooth, les antibrouillards, le régulateur de vitesse et la climatisation. Elle profite même du pack coloré blanc, qui évite le look basique. Le rapport prix/équipements est donc excellent. Ajoutez à cela la possibilité de négocier une remise. Demandez au moins 10 %, de quoi arrondir à 13 000 €.

Ford Fiesta Flexfuel

De base, la Fiesta est une très bonne affaire. Voiture pleine de qualités, elle est affichée avec un joli rabais, 4 000 €. Ce qui donne jusqu'à 24 % avec la finition d'accès Cool & Connect, déjà très bien dotée avec en série : aide au maintien dans la voie, régulateur de vitesse, écran tactile 8 pouces avec Apple Car Play et Android Auto, clim manuelle. La Fiesta enfonce le clou avec l'arrivée du moteur Flexfuel, qui fonctionne à l'E85, à moins de 70 centimes le litre ! En Cool & Connect, son prix remisé est de 14 150 €, avec donc un budget carburant hyper intéressant.

Opel Astra

Une toute nouvelle Astra arrivera dans les concessions d'ici début 2022. C'est donc le moment de faire une bonne affaire sur l'actuelle. Et Opel se fait particulièrement généreux. Il propose une remise de 4 300 € et ajoute un coup de pouce de 2 000 €. Soit 6 300 € de ristourne sur des véhicules disponibles immédiatement. Pour qui veut trouver un modèle neuf à la rentrée, c'est très intéressant, d'autant que cette Astra a de beaux restes. Sur le modèle Edition avec bloc de 110 ch, le rabais est de 27 %, avec en série radio sur écran tactile, connectivités smartphone, climatisation, régulateur, radars de recul, rétros électriques et dégivrants, jantes alliage.

Nissan Leaf

Vous avez envie de passer à l'électrique ? Mais vous trouvez les modèles encore onéreux ? Regardez du côté de Nissan, qui casse les prix de sa Leaf. La marque propose une aide à la reprise de 7 000 €. À cela s'ajoute bien sûr le bonus de 6 000 €. Soit 13 000 € de ristourne, qui permettent au modèle 40 kWh Acenta de passer de 34 400 € à 21 400 € ! Et à cela peut se combiner la prime à la casse, de 2 500 € minimum. Avantage : l'équipement est complet (feux de route automatiques, surveillance des angles morts, clim auto, accès mains libres…). Il faut toutefois faire avec une autonomie de 270 km, suffisante pour un usage quotidien mais juste pour s'évader.

Renault Espace

Et pourquoi pas s'offrir un morceau d'histoire ? Clairement, l'Espace vit ses dernières années, du moins sous la forme d'un monospace ! Remis à jour sur le plan technologique lors de son restylage, le modèle permet de voyager en famille dans une ambiance cosy. Et c'est clairement un bon plan. Officiellement, la remise est de 5 500 €. Mais les vendeurs sont assurément nettement plus généreux. On peut le voir dans les offres en stock, il est facile d'avoir un rabais d'au moins 10 000 € sur les finitions hautes !

Skoda Kamiq Young Edition

Lancée en début d'année, cette série spéciale du Kamiq est de retour. Son positionnement est fort intéressant, puisque les prix sont semblables à la base Active mais avec un équipement plus généreux. En plus de la clim, du régulateur ou de l'aide au maintien dans la voie, on a la caméra de recul, l'écran tactile 8 pouces, l'accès mains libres ou les jantes 17 pouces. Et on peut négocier une remise. On voit ainsi dans le stock des modèles avec 4 000 € de rabais !