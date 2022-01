Promos voitures neuves : ce seront les bonnes affaires de 2022

Janvier : Opel Astra

La toute nouvelle Astra a été dévoilée il y a quelques mois et doit arriver dans les concessions début 2022. Janvier sera donc le parfait moment pour négocier une ancienne en stock. Ce qui sera aisé, car Opel s'est déjà fait très généreux, on a vu jusqu'à 6 000 € d'aides ces derniers mois. Pour qui veut une compacte neuve, bien équipée, à prix cassé, foncez.

Février : Renault Talisman

La fin de la Talisman est très proche, puisque la production doit être stoppée d'ici mars. La berline et le break vont prendre une retraite anticipée, à cause de ventes en berne. Autant dire que c'est une belle opportunité pour faire une affaire sur un des derniers exemplaires. Renault annonce déjà 7 000 € d'aide à la reprise, mais on peut facilement négocier davantage !

Mars : Ford Mondeo

Après la Talisman, une autre familiale généraliste va passer à la trappe. Ford mettra fin à la production de la Mondeo en mars. Avantage de celle-ci par rapport à la Renault : elle est proposée en hybride (c'est même tout ce qui reste dans la gamme). La promo déjà promise est de 5 000 €, mais on peut presque demander le double sur un haut de gamme en stock.

Avril : Kia Niro

Les premières photos officielles du Niro 2 ont été dévoilées fin 2021, mais la première génération du Niro sera en concessions encore quelques mois. Si vous cherchez un modèle écolo à bon prix, le SUV de Kia est intéressant, d'autant qu'il existe en hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique. Et cette dernière version propose une belle autonomie, plus de 450 km. Il y a déjà une remise de 3 000 €, mais demandez au moins 5 000 €. Ajoutez à cela le bonus de 6 000 €.

Mai : Fiat 500 L

Au printemps, la 500 L va fêter ses dix ans. Un âge canonique dans le monde de l'automobile. Ajoutez à cela le fait que c'est un monospace, catégorie plus à la mode. Autant dire que, si vous cherchez un petit véhicule spacieux, c'est le cocktail idéal pour obtenir une belle promo. Il reste au catalogue des versions Sport et Red bien équipées, sur lesquelles il faut demander au moins 5 000 € de rabais.

Juin : Renault Zoé

Attention à la baisse des bonus au 1er juillet. Ce sera 1 000 € de perdu bêtement si vous commandez après le 30 juin ! Renault devrait aussi se faire généreux sur la Zoé à cause de l'arrivée de la Mégane électrique. Mine de rien, l'écart de prix catalogue entre les deux n'est que de 3 000 €, alors que la Mégane est plus puissante, nettement mieux équipée et profite d'un peu plus d'autonomie. Autant d'arguments pour négocier sur la Zoé !

Juillet/Août : BMW X1

On peut aussi se faire plaisir et avoir de bonnes ristournes avec du premium grâce aux modèles en cours de renouvellement. Ce sera par exemple le cas du BMW X1, dont la nouvelle génération sera bientôt dévoilée. Si les prix ne seront pas aussi cassés que ceux d'un véhicule généraliste, les vendeurs feront forcément un geste sur les derniers modèles en stock (même s'il est vrai que la pénurie de semi-conducteurs bouscule un peu les règles du jeu).

Septembre : Citroën C4 SpaceTourer

Alors que la version courte a déjà disparu du catalogue, Citroën mettra fin à la version longue du C4 SpaceTourer (ex Picasso) dans quelques mois. Pour qui cherche un véhicule familial, confortable et à la modularité bien pensée, les derniers exemplaires en stock seront parfaits pour une bonne affaire. Le rabais actuel est de 5 000 €.

Octobre : Jaguar E-Pace

De manière assumée, Jaguar va vivre une traversée du désert. Pour devenir un constructeur 100 % électrique dès 2025, le nouveau patron a annoncé qu'il n'y aura pas de nouveauté d'ici là ! Le réseau va donc devoir vivre avec des produits qui vieillissent et se vendent déjà mal. Autant dire qu'il sera généreux. On a d'ailleurs déjà vu de sacrés rabais pendant des périodes de déstockage. L'occasion par exemple de profiter d'un E-Pace bradé, avec l'avantage d'une motorisation E85.

Novembre : Nissan Micra

La dernière Micra connaît une carrière sans éclat. Voilà qui incite déjà Nissan à bien la remiser, on a ainsi vu 3 500 € d'aide à la reprise fin 2021. Une somme minimale à négocier en 2022, mais en fin d'année, il faudra demander encore plus, le modèle approchant de la retraite.

Décembre : Peugeot 3008

La deuxième génération du 3008 approche de la retraite, puisque la troisième est attendue courant 2023. Une fin de carrière qui permettra de mieux négocier un véhicule que Peugeot n'a pas trop bradé, succès oblige. Actuellement, la remise n'est que de 2 500 €. Il sera forcément plus facile d'avoir davantage en fin d'année. Le bon point est que le 3008 a encore de beaux restes.