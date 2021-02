PSA/Stellantis baisse la production de son usine de Mulhouse

Restées ouvertes depuis le premier confinement, les concessions automobiles n'ont pas retrouvé leur santé d'avant pandémie. Ainsi, en 2020, le marché s'est effondré de plus de 25 %, tombant à un niveau identique à 1975.

Et cette année 2021 ne débute pas sous les meilleurs auspices puisque le marché hexagonal devrait rester faible sur le premier semestre, selon les experts. Ainsi, en janvier, il a baissé de près de 6 % environ et ce sont les constructeurs tricolores qui souffrent le plus avec - 10,88 % pour Peugeot, - 20,95 % pour Renault et - 21,24 % pour Citroën. Au vu de la situation, l'usine Stellantis/PSA de Mulhouse vient d'annoncer un ralentissement de son activité sur les mois à venir. Le site qui s'occupe de l'assemblage des Peugeot 508 et DS 7 est frappé de plein fouet par la baisse du marché européen, principale cible de ces deux modèles. Devant cette situation, la direction a annoncé trois jours non-travaillés en février et un "prévisionnel" de quatre en mars, tous les vendredis. Pour les mois suivants, le calendrier n'est pas encore établi.

Afin de protéger les salariés, un accord a été conclu pour éviter l'impact sur les salaires. Celui-ci met en place cinq jours "flottants" annuels de congés payés début avril, autour de Pâques, et autour du 1er-Mai. En ajoutant le "compteur modulation" de temps de travail de PSA qui garantit une paie intégrale jusqu'à un solde négatif de 12 jours, le site devrait éviter d'actionner le chômage partiel, synonyme de perte de rémunération. Malgré ces mesures, l'inquiétude chez des collaborateurs se fait sentir, en raison à la fois du contexte sanitaire mais également des incertitudes liées à la récente fusion avec Fiat.

Selon la direction, cette période doit permettre de préparer le futur en améliorant les conditions de travail mais surtout préparer l'arrivée d'un nouveau modèle sur les lignes de fabrication. Mulhouse a été choisie pour l'assemblage de la nouvelle Peugeot 308 qui devrait débuter à la fin du premier semestre 2021.