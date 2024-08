Publicités R5 et Apple même combat ?

Il est parfois étonnant de constater comment deux équipes de créatifs parviennent, à des milliers de km de distance, d’épouser des thèmes et des narrations semblables, involontairement ou volontairement.

Il en va ainsi de l’agence Publicis qui a conçu la nouvelle campagne de lancement (quelques mois avant sa mise sur le marché) de la R5 e-tech. Le scénario est simple : des centaines de vieilles guimbardes thermiques s’entassent sur une casse que le héros, aux faux airs de Mathieu Kassovitz, escalade non sans mal. Parvenu au sommet, il découvre la lumière, le soleil et la révélation électrique au travers de la nouvelle citadine du losange, souligné par le slogan : la R5volution, une idée française. Vraiment française ?

Des propos similaires

Peut-être pas. Car au printemps dernier, les créatifs interne d’Apple ont concocté une pub pour le nouvel Ipad Pro assez similaire, du moins dans son intention. On y voit, pêle-mêle, des bouquins, des instruments de musique, une platine vinyle et une vieille console vidéo de bistrot entassés avant d’être écrasés par une gigantesque presse. L’engin aplatit le tout pour nous faire comprendre que ce capharnaüm tient en entier dans un simple Ipad, le plus fin jamais conçu.

Évidemment, on ne saurait soupçonner les créatifs parisiens d’avoir plagié leurs confrères californiens. Pourtant, la similitude de propos entre les deux spots est flagrante. Que nous disent ces petits films ? Que le monde ancien, celui des bagnoles thermiques, comme celui des instruments de musique, est balayé par la tech : le numérique d’un côté, et l’électrique de l’autre. Jusqu’aux couleurs angoissantes que l’on retrouve dans les deux pubs.

Un tollé chez Apple, pas chez Renault

Reste une différence fondamentale entre les deux spots. Devant le tollé suscité par la réclame Apple, la direction de l'entreprise a décidé de retirer le spot en question. Car de nombreuses voix se sont élevées pour fustiger l’attaque frontale envers « la créativité humaine » symbolisée par les objets écrasés. En gros, c’est Mozart et Flaubert qu’on assassine.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Côté français, ou le spot Renault est diffusé depuis plus d’une semaine, personne n’a réagi. Les autos thermiques à la casse n’ont pas fait sourciller les aficionados. Ettore Bugatti et Enzo Ferrari ne sont pas Mozart.