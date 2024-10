Qu'apprend-t-on actuellement sur le marché des voitures d'occasion ?

Comme chaque trimestre, l’Observatoire La Centrale (de la société La Centrale à laquelle appartient Caradisiac) dévoile ses données compilées sur le marché français des voitures d’occasion grâce aux « données exclusives collectées par La Centrale, première cote du marché de l’occasion basée sur des données précises collectées sur plusieurs millions de véhicules par an et grâce aux 35 millions de visites par mois ».

Et ces données semblent indiquer que le prix moyen de vente des voitures d’occasion est en train d’arrêter de chuter. Certes, ce prix de vente moyen des voitures d’occasion, tous âges confondus, a encore baissé de 8,3% entre le second trimestre 2023 et celui de 2024. Mais pour la première fois depuis un an, il ne baisse plus d’un trimestre à l’autre.

Enfin ça, ça dépend des catégories et des âges des voitures d’occasion concernées. Celles âgées de 0 à 2 ans commencent à reprendre de la valeur (+1,7% par rapport au précédent trimestre mais toujours une baisse de 2,9% par rapport à l’année dernière) et les + de 15 ans progressent de 6,7% (stable sur un an).

Les voitures électriques perdent le plus de valeur

Et surtout, les voitures électriques continuent de se déprécier plus vite que les autres véhicules sur le marché de l’occasion. Elles ont perdu en moyenne 4,3% de valeur depuis le dernier trimestre, avec un prix de vente désormais fixé à 21 990€ sur l’ensemble des données compilées par l’Observatoire. Depuis un an, leur dépréciation moyenne est même de 19,4% alors que le diesel a perdu 10,5%, l’essence 10%, l’hybride diesel 3,5% et l’hybride essence 10,3%.

Comme l’analyse l’Observatoire de La Centrale, c’est très probablement l’évolution rapide de la technologie sur ce marché des voitures électriques qui explique leur perte de valeur importante sur le marché de l’occasion, les anciens modèles devenant vite dépassés techniquement par rapport aux nouveaux. Voilà pourquoi il y a plus que jamais de bonnes affaires à faire pour ceux qui recherchent une auto électrique à prix cassé actuellement.