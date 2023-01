Qu’est-ce que le passeport batterie ?

La fabrication des batteries de nos voitures sera bientôt soumise à une nouvelle réglementation. Sous le nom de « passeport batterie » se cachent en réalité plusieurs objectifs. Tout d’abord, il s’agit de présenter une sorte de carte d’identité de la batterie. Ainsi, on pourrait retrouver de multiples informations comme les différents fabricants responsables de la cellule et son assemblage, les dates et lieux de fabrications, le nombre de cellules par pack, le type de chimie, ou encore le poids de la batterie.

Le deuxième volet se focalise sur l’aspect environnemental, avec notamment la part de matériaux recyclés dans les cellules, mais aussi leur provenance (fournisseur et pays d’extraction). En avril dernier, un consortium allemand composé de 11 sociétés (BMW, BASF, Umicore…) s’est formé afin de développer une classification commune et des normes, dont le partage des données sur les batteries. Le gouvernement allemand soutient financièrement l'initiative (à hauteur de 8,2 millions d'euros) et indique que cet outil faciliterait le recyclage des matières premières.

À l'occasion du dernier Forum économique mondial qui s'est tenu à Davos (Suisse), la Global Battery Alliance (GBA) composée notamment de Tesla ou Audi, a présenté son projet de passeport batterie.

Un QR code sur chaque batterie

Par ailleurs, l’Union européenne a déjà sa feuille de route. À partir du 1er juillet 2024, une déclaration relative à l’empreinte carbone devrait être obligatoire pour les batteries des véhicules électriques commercialisés en Europe. À partir du 1er janvier 2026, ces accumulateurs devront porter une inscription indiquant leur classe de performance, liée à leur empreinte carbone. Il s’agira de la « face visible » du passeport batterie, probablement sous la forme d’un QR code.

Par la suite, à partir de 2027, des seuils maximum d’empreinte carbone seront fixés. Enfin, en 2030, les batteries devront respecter des proportions minimales de contenu recyclé : 85 % de plomb, 12 % de cobalt, 4 % de lithium et de nickel. Ces chiffres seront revus à la hausse en 2035, mais cette feuille de route est susceptible d’évoluer d’ici là.

Le dernier volet s’adresse davantage aux consommateurs. Cependant, il reste encore flou à ce jour, mais il pourrait donner quelques informations sur l’état de santé de la batterie SoH (State of Health), c’est-à-dire son niveau de dégradation, ou encore le nombre de cycles charge/décharge déjà subi.