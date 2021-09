Renault lance son certificat de batterie pour mieux vendre son électrique d'occasion

Les ventes de voitures électriques ont cette fois vraiment décollé. Ces modèles affichent depuis le début de l'année une part de marché de 6 %. Il y a forcément un décalage avec le marché de l'occasion, mais celui-ci est logiquement aussi en plein boom. Il est porté par l'arrivée sur le marché de la seconde main des véhicules arrivés en fin de contrat de location avec leur premier propriétaire.

Le plus souvent, la marque reprend l'ancien véhicule pour en vendre un neuf à la place, ce qui arrange les clients. Vendre directement sa voiture à un particulier n'est jamais chose aisée, et la tâche se complique avec un véhicule électrique. Aux interrogations habituelles sur l'état de l'auto s'ajoutent celles sur l'état de la batterie.

Pour faciliter la vente sur le marché de l'occasion, Renault vient de lancer son "certificat de batterie". Il s'agit d'une application qui permet aux propriétaires de véhicules électrifiés Renault et Dacia d'éditer un certificat sur la capacité énergétique restante de leur batterie.

Les deux parties y trouvent leur compte : l'acheteur est rassuré sur la capacité de la batterie du modèle qu'il convoite et le vendeur peut augmenter le prix de son véhicule en mettant en avant une bonne capacité restante.

Renault indique que les données pour le certificat "sont issues du Battery Management System (BMS) des batteries ou calculées en dehors du véhicule à partir des données de roulage et de charge". Cela donne l'état de santé de la batterie (State Of Health, SOH), soit le rapport entre la capacité actuelle de la batterie et sa capacité initiale, exprimé en pourcentage. Par exemple, pour une batterie de 40 kWh, si le SOH est de 94%, cela signifie que sa capacité résiduelle est de 37,6 kWh.

Le certificat se trouve via l'application smartphone MyRenault ou via le site internet de la marque. Il est proposé avec la Zoé, le Kangoo et la Twingo. Il sera ensuite étendu à la Dacia Spring mais aussi aux hybrides rechargeables de Renault.