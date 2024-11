Quand Brabus se lance le camping-car, c'est du très très lourd

Inutile de présenter le préparateur allemand, qui virilise, entre autres, des Mercedes depuis 47 ans. Mais le temps ne doit plus être aux Classe G Brabus taillés pour les aventuriers avec chauffeur, ou alors ce marché est-il trop riquiqui pour faire tourner la boutique.

Alors, à Bottrop, en Rhénanie du Nord, au siège de l’entreprise, on tente de se diversifier en surfant sur la toquade du moment : la vanlife. Et comme dans Brabus, il y a bus, le staff réunit s’est dit qu’il y avait un coup à jouer. Quelque temps plus tard, le Brabus Big Boy 1 200 est né. Il est à peu près au van passe-partout ce que serait Booba à l’opéra : une incongruité.

Un studio de 30m2

Ce big boy mérite son nom puisqu’il pèse 26 tonnes, mesure 12 m et développe 530 ch. Pour l’arracher, pas de souci, son couple est de 2 600 Nm à 1 100 t / mn. Cette base qui a servi à développer l’engin est évidemment signée Mercedes, avec son Actros.

Comme la clientèle de Brabus a ses exigences, et aime prendre ses aises, le Big boy repousse ses murs (à l’arrêt seulement). Du coup, son habitacle s’élargit jusqu’à 4,50 m et il offre la taille d’un confortable studio de 30m2.

Mais un studio n’est pas, en général, recouvert d’Alcantara, de cuir, de bois noir et de carbone, alors que le Brabus en regorge jusque sur ses murs. De même qu’un studio, même meublé, ne prévoit que rarement de proposer, en série dans ses équipements, une cave à vin. En plus de la plaque à induction, du four, du frigo et du congélateur, évidemment.

Une cave à vin et une baignoire en pierres naturelles

Côté chambre, le lit est évidemment king-size de 160x200 à plusieurs positions réglables électriquement. La base de la vanlife. L’engin dispose également d’une salle d’eau. Ou plutôt d’une salle de bains, avec une baignoire en pierre naturelle, pour celui qui préfère se prélasser plutôt que d’en passer par la cabine de douche à effet de pluie comme il se doit.

La réserve d’eau ? Pas de souci, elle est de 427 l et il serait mesquin de préciser que le big boy dispose de panneaux solaires et d’un chauffage au sol, ce qu’un bon aventurier quelque peu frileux ne saurait négliger.

Alors, bien sûr, on peut se demander à qui ce type d’engin peut bien s’adresser. D’autant qu’il ne dépasse pas les 90 km / h, et oblige son conducteur à disposer d’un permis poids lourds, ce que peu de milliardaires ont dans leur portefeuille. Mais quand on peut dépenser 1,5 million d’euros, le prix de ce big boy, pour un camping-car dont on n’aura l’usage que quelques jours dans l’année seulement, on peut parfaitement s’offrir les services d’un chauffeur.