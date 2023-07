Quand la police municipale craque pour la MG4 électrique chinoise

Les forces de l’ordre doivent-elles rouler en voitures françaises ? Pour les brigades d’intervention rapide de la gendarmerie nationale, c’est toujours le cas depuis qu’elles peuvent compter sur l’Alpine A110 (à côté des quelques Seat Leon Cupra commandées au début de la décennie). La police nationale et la gendarmerie utilisent également des Peugeot 3008 et 5008 pour remplir leurs missions. Mais ces entités et certaines unités locales de la police municipales utilisent depuis longtemps des véhicules de marques étrangères.

C’est le cas aussi de la police municipale de Homécourt (dans le département de Meurthe-et-Moselle), qui a décidé d’investir dans la MG4, « moins chère à l’acquisition et au fonctionnement mais surtout plus vertueuse » d’après les termes employés par les communicants de la ville. Il faut dire qu’avec son prix de base fixé à 29 990€ (dans sa version à batteries de 51 kWh autorisant une autonomie WTLP de 350 kilomètres), la Chinoise offre un rapport prix-prestations imbattable dans la catégorie des compactes électriques.

La police roule en Chinoise

Les partisans du « patriotisme économique » rétorqueront sans doute que les forces de l’ordre doivent plutôt rouler dans des voitures françaises, en l’occurrence des Renault Mégane E-Tech ou pourquoi pas la toute nouvelle Peugeot E-308. Mais elles coûtent beaucoup plus cher !