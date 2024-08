Quand les Lamborghini tombaient du ciel au cinéma

Les voitures s’invitent au cinéma et dans les clips musicaux de toutes les époques. Caradisiac revient sur quelques-unes de ces apparitions dans la culture pop, au grand écran ou dans des productions parfois plus pointues. La musique et les voitures cool, ça va parfois très bien ensemble !

On a déjà parlé de Tom Cruise et de la Lamborghini Countach dans cette rubrique. Le premier dans son rôle d’étudiant nanti dans le film Risky Business, la seconde dans l’improbable clip de David Hasselhoff servant de bande original au film King Fury.

Cette fois, on vous parle à la fois de Tom Cruise et de la Countach en se remémorant la très impressionnante scène d’introduction du film Rain Man de 1982. Il faut dire qu’on retrouvait la Countach dans un grand nombre de films à cette époque, probablement parce qu’elle incarnait alors mieux que n’importe quelle autre voiture le rêve automobile. Dans Rain Man, on la voyait se poser dans un port commercial après avoir été livrée depuis l’Italie, Tom Cruise y incarnant un homme d’affaires spécialisé dans la vente de voitures d’exception. C’est « Iko Iko » du groupe The Belle Stars qui couvre la scène, une chanson contenue dans la bande originale du film gérée par Hans Zimmer en personne.

Un très beau film et de la musique cool

Pour rappel, « Rain Man » de Barry Levinson racontait les aventures d’un homme d’affaires qui se retrouvait à devoir côtoyer son frère autiste joué par Dustin Hoffman, à qui son père venait de léguer tout son héritage. Un très beau film qui profite aussi d’une bande originale excellente et qui met donc de jolies voitures à l’image. On aurait aussi pu vous parler de Cannonball pour montrer encore une Countach, mais le scénario n’est pas tout à fait aussi profond…