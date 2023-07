Que dit le classement des voitures les plus mortelles ?

Quelles sont les voitures les plus dangereuses du marché automobile actuel ? La logique voudrait qu’on réponde en citant des modèles de micro-citadines dont le châssis est moins sophistiqué que celui des autos plus grosses en matière de sécurité passive. Ou encore plus simplement, des sportives à la conception hors d’âge comme la Caterham Super Seven ou de petits tout-terrains de conception rustique comme le Suzuki Jimny. Le genre d’auto dans lesquelles il ne vaut mieux pas se trouver en ayant un gros accident de la route. Aux Etats-Unis, l’Insurance Institute for Highway Safety étudie régulièrement le sujet en épluchant les données de la mortalité routière du pays. Tous les trois ans, cette très importante organisation à but non lucratif américaine traitant de la sécurité routière du pays publie son classement des véhicules le plus souvent impliqués dans un accident mortel (avec décès du conducteur uniquement).

Dans son dernier classement, elle répertorie uniquement les accidents arrivés entre 2018 et 2020 avec des voitures modernes, toujours disponible au catalogue neuf aux Etats-Unis en 2020. Ce classement donne la liste des véhicules où le conducteur meurt le plus souvent (rapporté au nombre d’exemplaires en circulation et d’accidents mortels) avec un chiffre de « morts par million de véhicules comptabilisés ».

C’est la Mitsubishi Mirage G4, une citadine tricorps très proche de notre Spacestar européenne, qui affiche le pire ratio de mortalité (205). Elle devance la Mirage cinq portes (exactement notre Spacestar européenne) avec un ratio de mortalité de 183, devant la Dodge Challenger en version deux roues motrices (154), la Hyundai Accent (une petite berline tricorps) avec 152, la Chevrolet Spark (une microcitadine) avec 151, la Kia Rio Sedan (une citadine tricorps) avec 122, la Dodge Charger en version deux roues motrices (118), la Chevrolet Camaro cabriolet (113), la Nissan Altima (une berline familiale) avec 113 aussi, la Kia Forte (une compacte) avec 111, la Chevrolet Camaro coupé (110), la Chevrolet Sonic (une citadine tricorps) à 107. Les micro-citadines sont ainsi les voitures les plus représentées dans ce classement des modèles les plus « mortels », juste devant les « pony-cars » du genre de la Chevrolet Camaro, de la Dodge Challenger et de la Ford Mustang.

Logique ?

Rien d’illogique en somme, sachant qu’on peut supposer que les plus petites autos sont naturellement plus exposées à des risques de mortalité en cas d’accident. Les grosses sportives du genre de la Chevrolet Camaro et de la Ford Mustang bénéficient d’un meilleur niveau de sécurité passive, mais dans leur cas c’est probablement le comportement des conducteurs qui explique leur présence dans ce classement : on peut en effet supposer que les clients de ces autos ont plus naturellement tendance à adopter un comportement dangereux que ceux d’une berline familiale classique. Avec des propulsions souvent puissantes mais très abordables financièrement, c’est un bon cocktail pour de fâcheuses conséquences lorsque les conducteurs sont trop peu expérimentés sur le comportement de ce genre de machines.

Les voitures les plus sûres

D’après la même étude, les voitures les plus sûres (voir tableau ci-dessus) sont le plus souvent des SUV familiaux (BMW X3 en tête) ou de sages et grosses berlines familiales. C’est-à-dire des autos structurellement très sûres qui sont plus souvent conduites par des automobilistes aux habitudes « sages » (bien qu’on puisse trouver plein de contre-exemples individuels au volant de BMW ou de Mercedes !). Mais les grosses voitures sont au contraire moins sûres pour les autres automobilistes, comme le prouve le classement ci-dessous des voitures les plus « mortelles » pour les autres conducteurs (établi en étudiant le nombre de cas où ces autos sont impliquées dans un accident où le conducteur d’un autre véhicule est mort). Les énormes pick-up américains dominent en effet le classement et on retrouve aussi des pony cars et beaucoup de grosses voitures (avec quelques exceptions notables).

On trouve également quelques grosses voitures dans le classement des voitures les moins souvent mortelles pour les autres conducteurs comme la Mercedes Classe E mais la plupart de ces autos sont des citadines, des compactes ou des SUV de dimensions limitées. A noter que le taux de mortalité moyenne du classement est de 38 morts par million de véhicules modernes comptabilisés, contre 36 dans le même classement réalisé il y a trois ans. Ce ratio est donc remonté légèrement aux Etats-Unis après avoir baissé de manière continue jusqu’au milieu de la dernière décennie.