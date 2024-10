Que pensez-vous du bruit de la nouvelle Ferrari F80 ?

La voiture de route la plus puissante et la plus performante de tous les temps jamais construite par Ferrari est la F80. Dernier membre de la prestigieuse lignée des supercars de la marque au cheval cabré après la 288 GTO, la F40, la F50, l’Enzo et la LaFerrari, cette berlinette à moteur hybride revendique une fiche technique vraiment très impressionnante et au moins au niveau de celle de la McLaren W1.

Ultra-puissante avec ses 1200 chevaux en puissance cumulée totale, elle n’utilise plus de V12 atmosphérique contrairement à la F50, à l’Enzo et à la LaFerrari. Elle préfère en effet une mécanique thermique suralimentée au cœur de sa monocoque carbone, comme la F40 à son époque. Mais avec un V6 au lieu du V8 de cette dernière, tout de même capable de produire 900 chevaux en puissance maximale (sans compteur les 3 moteurs électriques additionnels) et d’atteindre 9 000 tours / minute en régime maximal malgré la suralimentation.

Un vrai bruit de V6

Comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous montrant l’auto évoluer sur la piste du Mugello en Italie le week-end dernier, elle ne fait logiquement pas le même bruit que les modèles de la lignée qu’elle remplace. Forcément avec une telle mécanique, qui développe une sonorité assez caractéristique de ce genre d’architecture. Une sonorité qui semble d’ailleurs intéressante à écouter malgré tout, même si cette séquence ne permet pas d’en apprécier toutes les subtilités à cause d’une prise de son perfectible. Rappelons qu’elle coûtera 3,6 millions d’euros et qu’elle se limitera à 799 exemplaires. C’est probablement le V6 le plus cher de tous les temps, d’ailleurs.