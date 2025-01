La Volkswagen Golf GTI restylée mérite-t-elle toujours son statut de référence ?

La Volkswagen Golf 8 GTI restylée (265 ch, 49 750 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes sportives autour de 265 ch, très déshabillée depuis un moment, et qui comprend notamment :

La BMW Série 1 M135 xDrive : 300 ch, à partir de 57 250 €, mais elle est censée être plus premium et fait quand même 35 ch de plus.

La Cupra Leon VZ 300 : 300 ch, à partir de 47 425 €

La Ford Focus ST : 280 ch, à partir de 40 200 €

On peut aussi y intégrer, par extension, la cousine Golf GTE, qui avec son bloc hybride rechargeable de 272 ch, peut prétendre à faire de l'ombre à la GTI (272 ch, 53 530 €).