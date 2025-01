La Volkswagen Golf GTI restylée mérite-t-elle toujours son statut de référence ?

La Golf GTI "2024" évolue dans un univers concurrentiel qui se réduit à peau de chagrin. Renault a arrêté sa Mégane R.S., Hyundai en a fini avec sa i30 N, Peugeot avec sa 308 GTI... Honda propose toujours sa Civic Type R, mais elle est bien plus puissante (329 ch) et chère. On peut alors se retourner vers Cupra et sa Leon VZ 300, plus puissante donc mais abordable, elle débute 2 300 € moins cher que la Golf, mais son équipement de base est moins fourni (en haut de gamme, elle est 4 700 € plus chère). Et surtout du côté de la Ford Focus ST et ses 280 ch. Elle est un peu moins bien dotée, et encore, mais surtout, elle débute à 40 200 € (et même 34 700 € en prix remisé actuellement).

On peut aussi lorgner du côté des marques comme BMW avec sa récente M135 de 300 ch, bien plus chère, et typée premium, même si c'est moins flagrant côté différence de qualité de fabrication aujourd'hui. L'Audi S3 est aussi plus puissante (310 ch mini) et bien plus chère.

Bref, pas facile de lui trouver beaucoup d'alternatives. Il y en a aussi une au sein de sa propre gamme, avec la Golf GTE de 272 ch. un peu plus chère mais sans malus CO2 et échappant au nouveau malus au poids 2025 grâce à son autonomie > 50 km. Son prix final est comparable à la GTI, mais ses performances et son agilité inférieures. Son coût d'utilisation si on la recharge régulièrement est par contre imbattable.

À retenir : cher bel outil

Bien sûr, la Golf GTI coûte cher, et le restylage a encore majoré son tarif de près de 1 500 €. Mais cela est compensé par la baisse des émissions de CO2 (malus réduit) et surtout, puissance et performances augmentent d'un bon cran, ce qui justifie en soi le surcoût.

Alors pour répondre à la question, oui, la Golf GTI, dans cette ultime évolution, reste une référence. Elle a beau rester aujourd'hui la "moins performante" des Golf sportives, dépassée par les versions Clubsport et "R", mais elle reste hyper efficace, et pas si loin si l'on regarde les chiffres. Elle permet d'accéder à l'univers sportif de cette compacte pour moins cher évidemment que la Clubsport ou la R. Mais reste qu'avec ne serait-ce qu'une seule option souscrite, on passe la barre des 50 000 €, ce qui dans l'absolu est hors de prix.

On se consolera avec donc des performances consistantes, un comportement réjouissant, une agilité réelle, et une image de marque en béton, qui permettra des prix de revente en occasion élevés. En bref, à près de 50 ans, la Golf GTI n'a jamais été aussi jeune...

Caradisiac a aimé

Les performances consistantes

L'agilité du comportement

le bon travail du blocage de différentiel avant mécanique + électronique

Le niveau d'équipement complet

Le confort préservé avec le châssis piloté DCC

La consommation difficile à contenir

Le bourdonnement autour de 115 km/h en mode normal

Le volume de coffre moyen

Le prix tout de même élevé

Les alertes et aides à la conduite un peu envahissantes (heureusement désactivables)