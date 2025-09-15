Que voir sur le stand Mini au salon de Lyon ?

Countryman SE ALL4

Le Mini Countryman, n’a plus rien de Mini. Cette troisième génération mesure désormais 4,43 m et se retrouve en concurrence avec des SUV compacts comme le Peugeot 3008, l’Alfa Romeo ou encore le BMW X1 avec lequel il partage la plateforme et les motorisations. Il en reçoit aussi les machines électriques. Grâce à deux moteurs électriques, le Countryman SE ALL4 délivre une puissance de 313 ch et un couple de 494 Nm aux quatre roues. Il atteint le 0 à 100 km/h en 5,6 s. En revanche il compte sur une modeste batterie 64,6 kWh lui autorisant une autonomie WLTP allant jusqu’à 433 km. La recharge rapide (DC) plafonne à 130 kW. Il reprend le nouveau système d’infodivertissement circulaire de 24 cm de diamètre, offrant une expérience « immersive ». Prix de départ 49 500 €.

Aceman JCW

Au printemps dernier Mini levait le voile sur la version JCW (John Cooper Works) de l’Aceman, SUV urbain 100% électrique. Cette version sera exposée sur le stand du constructeur au Salon de Lyon. Le modèle se dote d'un moteur de 258 ch et 350 Nm de couple, lui permettant d’effacer le 0 à 100 km/h en 6,4 s et offrant une vitesse maxi de 200 km/h. La présentation est aussi spécifique avec un kit carrosserie habillé d’un pare-chocs plus imposant, de jantes de 19 pouces et d’un gros spoiler arrière. A bord, l'habitacle se pare d'une sellerie plus enveloppante et d'une planche de bord spécifique à damier rouge et noir. Les trains roulants sont aussi adaptés pour mieux maîtriser la puissance. Les tarifs débutent à 45 450 €.

Mini JCW

La Mini électrique en version hatch et 100% électrique sera également de la partie. Mini exposera entre autres, la radicale version "JCW" avec le même moteur électrique que l’Aceman. A savoir 258 ch et une présentation spécifique. Au-delà de la vitesse maxi bridée à 200 km/h tout de même, c'est le 0 à 100 km/h abattu en 5,9 secondes qui impressionne. Et une fonction "boost" permet d'apporter pendant une dizaine de secondes 20 kW de puissance en plus, soit 27 ch, après avoir enclenché le mode en pressant une palette sur le volant. La batterie de 54,2 kWh bruts permet une autonomie de 371 km en cycle mixte WLTP. C'est moins que ses rivales désignées, les Alpine A290 (220 ch mais 378 km) et Lancia Ypsilon HF (280 ch et environ 400 km).