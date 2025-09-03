Les Mini JCW Deus Ex Machina n'ont rien à voir avec la Renault 5 Turbo 3E

Pour ces deux Mini spéciales confectionnées pour le salon de Munich 2025, le plumage compte visiblement beaucoup plus que le ramage.

Conçues en collaboration avec la marque Deus Ex Machina qui, d’après sa page Wikipédia, « commercialise des vêtements de surf, de neige et de ville », The Skeg et The Machina se basent respectivement sur la Mini JCW électrique et sur la Mini JCW thermique à trois portes.

258 chevaux pour « The Skeg » électrique

The Skeg (attention aux fautes de frappe) opte pour une livrée blanche et jaune que je pourrais détailler sur un paragraphe entier si je recopiais l’ensemble du communiqué officiel. Notons surtout les énormes élargisseurs d’aile, la monture pneumatique digne d’une voiture de course ainsi qu’un grand nombre d’éléments censés évoquer l’univers du surf.

Sous le capot, on retrouve l’électromoteur de 258 chevaux de la Mini JCW électrique. Il n’est mentionné aucune modification mécanique par rapport à cette dernière.

231 chevaux pour « La Machina » thermique

La Machina, de l’autre côté, évoque plutôt l’univers du rallye (et sans doute aussi des Mini du Monte Carlo) avec sa grosse rampe de phares, sa livrée rappelant celle des petites Anglaises inscrites au célèbre rallye au siècle dernier. Elle a elle aussi droit à des élargisseurs d’ailes généreux mais comme The Skeg, elle ne reçoit pas d’améliorations mécaniques et reste donc à 231 chevaux (via un quatre cylindres turbo 2,0 litres) comme la Mini JCW thermique normale.

Vous l’aurez compris, The Skeg et La Machina ne sont que deux jolis show-cars et n’ont rien à voir avec l’exubérante Renault 5 Turbo 3E.