Mini

Mini adopte un nouveau patron, et il est français

Dans Economie / Politique / Industrie

Julien Bertaux

6  

La marque appartenant au groupe BMW va changer de dirigeant. Cette responsabilité sera confiée à Jean-Philippe Parain, un homme qui a rejoint la marque allemande en 1997.

Mini adopte un nouveau patron, et il est français
Le Français Jean-Philippe Parain prend les reines de la marque Mini.

L’information ne fait pas de vague, mais mérite d’être relayée. À partir du 1er octobre prochain, l’actuel boss de Mini Stefan Richmann laissera son fauteuil à Jean-Philippe Parain, un Français occupant actuellement le poste de directeur régional des ventes pour l’Asie-Pacifique, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique pour le groupe BMW.

Un spécialiste de la vente qui pourra renforcer la bonne santé de la marque observée depuis le début de l’année. En effet, Mini a fait un bond de 17,3 % sur les six premiers mois de l’année avec 133 778 voitures livrées. Il faut dire que la firme a renouvelé toute sa gamme en l’espace de quelques mois : Aceman, Coutryman...

Pour Jochen Goller,membre du conseil d’administration de BMW : « Nous sommes convaincus que Jean-Philippe Parain, grâce à son expérience en matière de leadership et à son expertise dans le domaine des ventes, aidera Mini à tirer parti des bases de la nouvelle gamme de modèles et à déployer tout le potentiel de la marque dans les années à venir ».

Espérons toutefois qu’il reste plus longtemps à ce poste puisque ces deux prédécesseurs se sont succédé en l’espace de seulement trois ans et demi.

Quant au futur-ex directeur, il prendra les fonctions de directeur de la trésorerie et des relations avec les investisseurs pour BMW Goup.

6  

