Quel SUV Renault Captur (restylé) choisir ?

Le Renault Captur vient d’être restylé et cela se voit. Ainsi sa partie avant affiche une allure moderne, grâce à des lignes très graphiques dans la droite ligne des nouveaux Renault Rafale et Renault Scénic E-Tech. Un petit coup de jeune qui profite également à la partie arrière, mais dans une moindre mesure puisque seuls les feux se dotent de coques transparentes tandis que le bouclier a été remodelé.

Ce rafraîchissement des lignes extérieures du Renault Captur s’accompagne dans l’habitacle d’un passage à un écran de 10,4 pouces et l’apparition du système multimédia OpenR développé avec Google. Il est beaucoup plus efficace et rapide que l’ancien système RLink. Au passage en série on a droit à une instrumentation numérique de 7 pouces qui passe à 10 pouces avec le deuxième niveau de finition.

Des aides comme s’il en pleuvait

Dès l’entrée de gamme Evolution, le SUV du Losange est bien équipé avec l’accès mains libres (pour la motorisation E-Tech), la climatisation manuelle, l’allumage auto des phares, les rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants… De plus en application des nouvelles normes GSR2, il fait le plein d’aides à la conduite : radar de recul avec détection d’obstacle, alerte de survitesse, avertisseur de somnolence, aide au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux, etc. Pour faire face à cette débauche technologique qui peut être envahissante, Renault a créé un bouton de personnalisation « My Safety Switch », permettant d’une simple pression d’activer ses préférences de réglages.

Une nouvelle finition Esprit Alpine

Les finitions sont désormais au nombre de trois pour le Renault Captur Phase 2 : Evolution, Techno et Esprit Alpine. Cette dernière n’a d’Alpine que l’esprit, car elle ne transforme pas le Captur en un véhicule sportif. Il s’agit principalement d’artifices cosmétiques comme les jantes alliage de 19 pouces, le pédalier sport, une console centrale flottante avec un petit levier e-shifter qui commande la boîte automatique associée aux deux blocs les plus puissants.

Essence, GPL et hybridation sous le capot du Captur phase 2

Il y a quatre motorisations qui sont au menu de ce Renault Captur Phase 2. On a le choix entre le bloc essence 1.0 TCe de 90 ch associé à une boîte manuelle à six rapports, le bloc 1.0 TCe de 100 qui est aussi associé à une boîte manuelle et qui a comme particularité d’être bicarburation : essence et GPL. En haut de l’offre, on trouve un bloc essence 1.3 TCe Mild Hybrid de 160 ch avec une boîte EDC7 et la motorisation hybride (E-Tech Full Hybrid) de 145 ch qui dispose d’une boîte auto à crabots.

Un comportement exemplaire



Bonne nouvelle, si l’allure du modèle a changé, les principaux atouts du Renault Captur ont été conservés lors du restylage. On se retrouve face à un modèle bien fini qui dispose de nombreux espaces de rangement, d’un équipement à la hauteur avec en particulier une banquette coulissante (sur 16 cm) de série qui permet de moduler le volume de coffre. Celui-ci peut atteindre les 518 litres sauf sur la version hybride qui n’a droit qu’à 480 litres, ce qui reste correct. Les places arrière sont spacieuses et confortables, tandis que le châssis de cette auto affiche un comportement routier exemplaire. La direction est précise et le train avant se montre réactif permettant de bénéficier d’un bel agrément de conduite. Renault a d’ailleurs revu le réglage des amortisseurs, la géométrie des trains et la calibration de la direction assistée pour plus de plaisir de conduite.

S’il peine toujours un peu face à un Peugeot 2008 qui reste en tête des ventes de la catégorie des SUV urbains en France, le Renault Captur restylé se montre désormais plus menaçant avec une belle personnalité, de nouveaux équipements et toujours une belle habitabilité et un comportement routier sans défaut. Pour conclure, il est bon de noter que depuis le lancement les tarifs ont évolué et pas dans le bon sens. La rentrée a vu une augmentation des prix du Captur restylé entre 200 et 800 €. Ainsi l’entrée de gamme qui se négociait à 24 900 € est affichée depuis le 3 septembre à 25 700 € soit 800 € d’augmentation !

Le SUV Renault Captur (restylé) en dix points