Quel SUV Renault Captur (restylé) choisir ?

En ce qui concerne la motorisation du Renault Captur restylé, parce qu’elle est la plus à même de vous satisfaire sans vous obliger à dépenser trop d’argent nous avons choisi la motorisation bicarburation 1.0 TCe Eco-G de 100 ch. Elle est associée à une boîte manuelle à six vitesses et accepte du GPL, qui est un carburant beaucoup moins cher que le SP95 E10 qu’elle peut également utiliser.

Pour la finition, notre choix se porte sur la finition de milieu de gamme Techno qui affiche un très bon rapport prix/équipement.

Voici le meilleur couple motorisation/finition pour le Renault Captur restylé :

Renault Captur 1.0 TCe Eco-G 100 ch BVM6, finition Techno à 28 100 €

Avant de découvrir le tableau de gamme affichant l’ensemble des couples motorisation/finition, il est bon de rappeler qu’il est toujours nécessaire de négocier lors de l’achat d’un véhicule neuf. Même si le Renault Captur restylé est récent, il est toujours possible, si l’on est un bon négociateur, de bénéficier d’une ristourne (qui peut se changer en option complémentaire), celle-ci peut atteindre les 5 % pour cette auto.

Tableau de gamme

Motorisation/Finition Evolution Techno Esprit Alpine 1.0 TCe 90 ch BVM6 25 700 €* 28 000 €* - 1.0 TCe ECO-G 100 ch BVM6 25 800 €** 28 100 €** - 1.3 TCe Mild hybrid 160 ch EDC7 28 000 €*** 30 300 €*** 32 600 €*** 1.6 E-Tech Full Hybrid 45 ch Auto 29 400 € 31 700 € 34 000 €

Malus 2024 : *360 à 400 €, **100 à 125 €, ***400 €