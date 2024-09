Quel SUV Renault Captur (restylé) choisir ?

EVOLUTION

Finition d’entrée de gamme du Renault Captur restylée, l’Evolution fait le plein d’aides à la conduite et s’équipe d’une climatisation à réglages manuels tandis que l’instrumentation est numérique avec un écran sept pouces et que l’écran d’infodivertissement mesure quant à lui 10,4 pouces de diagonale (26,4 cm) et se trouve associé à six haut-parleurs. Il y a aussi une caméra de recul, l’accès mains libres (avec la motorisation E-Tech), des projeteurs et des feux full LED. Seules les jantes de 17 pouces sont en acier.

Principaux équipements de la finition Evolution

Aide au parking arrière (Radar)

Alerte distance de sécurité

Alerte sortie de voie + Assistant maintien de voie + Alerte d’attention du conducteur

Allumage automatique des feux

Antenne requin

Caméra arrière

Carte mains-libres (pour E-Tech)

Clés pliables

Climatisation manuelle

E-Call

Eclairage avant et arrière full LED

Freinage actif d’urgence

Frein de parking manuel

Jantes 17 pouces flex

Kit de gonflage

Peinture mono-ton

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Régulateur et limiteur de vitesse + Alerte de survitesse

Rétroviseurs extérieurs dégivrants

Sellerie Tissu

Tableau de bord avec écran numérique 7 pouces et écran digital 10,4 pouces + 6 haut-parleurs

TECHNO

Il faut ajouter 2 300 € supplémentaires pour avoir droit au deuxième niveau de finition du Renault Captur restylé. Pour cette augmentation de prix on a droit à la finition Techno, les jantes sont en alliage et passent en 18 pouces, on a droit à plusieurs modes de conduite et l’instrumentation numérique passe de sept à dix pouces. La navigation Google et un système de reconnaissance vocal intègrent le système d’infodivertissement tandis que les passagers arrière ont droit à deux prises USB. Le frein de parking devient électrique et l’on dispose d’un chargeur à induction pour les smartphones. Pour un meilleur freinage, les freins sont désormais à disque à l’arrière et il y a des radars de stationnement à l’avant et sur les côtés en plus de ceux à l’arrière qui étaient de série avec l’entrée de gamme. Bien entendu, en finition Techno la climatisation devient automatique.

Principaux équipements de la finition Techno (en plus de ceux de Evolution)

Allumage automatique des essuie-glaces

Cartes mains libres et Stop & Start

Chargeur à induction smartphone

Climatisation automatique

Connexion (USB x 2) à l’arrière

Disques de frein arrière

Eclairages d’ambiance portes avant

Frein de parking électrique avec fonction Autohold

Intérieur en tissu et TEP avec poches

Multi-sense : plusieurs modes de conduite

Plancher de coffre amovible

Radars avant, arrière et latéraux

Reconnaissance vocale

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants

Rétroviseur intérieur électrochrome

Siège passager réglable en hauteur

Tableau de bord avec écran numérique 10 pouces et écran digital 10,4 pouces + Navigation et services navigation Google

Vitres surteintées

ESPRIT ALPINE



Pour cette finition Esprit Alpine, il y a 4 600 € de différence avec la finition d’entrée de gamme et 2 300 € de plus avec la finition Techno. Mais attention, cette finition n’est valable qu’avec le Mild Hybrid de 160 ch et le Full Hybrid de 145 ch et la mise de fonds atteint les 32 600 € pour l’un et les 34 000 € pour l’autre. Avec l’Esprit Alpine, les jantes passent en 19 pouces, le conducteur a droit à un volant chauffant et un pédalier sport, tandis que la boîte auto dispose d’un levier de vitesse e-shifter positionné sur une console flottante du plus bel effet. Afin de rester le plus possible en sécurité à vitesse régulée, le régulateur de vitesse devient adaptatif.

Principaux équipements de la finition Esprit Alpine (en plus de ceux de Techno)

Console centrale flottante avec levier de vitesses e-shifter

Contours de fenêtre noir glacé

Jantes 19 pouces Aluminium

Pare-soleil avec miroir de courtoisie et éclairage

Pédalier Sport et repose-pied

Régulateur de vitesse adaptatif

Rétroviseur intérieur électrochrome sans contour

Seuils de porte

Tissu Esprit Alpine

Volant chauffant

Volant Esprit Alpine

Caradisiac vous conseille :

La finition Techno de milieu de gamme qui affiche le meilleur rapport prix/équipement.