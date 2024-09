Quel SUV Renault Captur (restylé) choisir ?

MOTORISATION ESSENCE

1.0 TCe de 90 ch

Ce petit moteur trois cylindres de 90 ch qui équipe le Renault Captur restylé a un gros problème en face de lui. Il se nomme 1.0 TCe de 100 ch. En effet, il n’y a que 100 € de différence entre ce moteur de 90 ch et le moteur bicarburation (essence/GPL) qui affiche 10 ch supplémentaires. Il est nécessaire d’ajouter un plus gros malus pour le non GPL (360 € ou 400 € selon la finition) alors que le bloc 1.0 TCe 100 ch GPL n'est taxé que de 125 € avec la finition Evolution et 100 ch avec la finition Techno. À l’usage, ce moteur de 90 ch est aussi un peu moins performant avec 14,3 secondes à l’épreuve du 0 à 100 km/h alors que le moteur bicarburation fait mieux avec 13 secondes sur le même parcours, la vitesse de pointe étant aussi inférieure de 5 km/h à 168 km/h. Malgré tout, ce petit moteur se comporte bien en ville où sa vivacité et sa souplesse à bas régime font merveille. Sur un parcours vallonné ou sur l’autoroute, on est moins enthousiaste et il faudra fréquemment jouer du levier de vitesses pour conserver la même pointe de vitesse. Quant à la consommation, elle s’établit à une moyenne de 6 litres aux 100 kilomètres sur un parcours mixte.

Fiche technique

Type : 3 cyl. en ligne, turbo, essence

Cylindrée : 999 cm3

Puissance : 90 ch à 4 500 tr/mn

Couple : 160 Nm à 2 750 tr/mn

Transmission : manuelle 6 rapports

0 à 100 km/h : 14s3

Vitesse maxi : 168 km/h

Consommation parcours mixte (WLTP) : 5,8 l à 5,9 l/100 km*

Rejets de CO2 (WLTP) : 132 à 134 g/km*

*En fonction de la finition ou des options choisies

MOTORISATION BICARBURATION (ESSENCE/GPL)

1.0 TCe Eco-G 100 ch

L’avantage avec le bloc bicarburation essence/GPL du Renault Captur restylé, c’est l’augmentation de couple (+10 Nm) et de puissance (+ 10 ch) lorsqu’il fonctionne au GPL par rapport à la motorisation d’entrée de gamme. Cela paraît peu, mais on constate la différence au volant avec 1,3 seconde de moins pour passer de 0 à 100 km/h. Les reprises sont plus vives du fait d’un couple plus important disponible à 2 000 tr/mn alors qu’avec le moteur de 90 ch le couple de 160 Nm n’est disponible qu’à partir de 2 750 tr/mn. De plus avec cette motorisation, on dispose d’une autonomie de presque 900 km grâce à la présence de deux réservoirs, un de 48 litres pour l’essence et de 40 litres pour le GPL. S'il faut compter sur une surconsommation de l’ordre de 30 % en GPL, cela est compensé par un tarif à la pompe presque moitié moins cher que le SP95 E10.

Fiche technique

Type : 3 cyl. en ligne, turbo, essence/GPL

Cylindrée : 999 cm3

Puissance : 100 ch à 5 000 tr/mn

Couple : 170 Nm à 2 000 tr/mn

Transmission : manuelle 6 rapports

0 à 100 km/h : 13 secondes

Vitesse maxi : 173 km/h

Consommation parcours mixte (WLTP) : essence 6,1 l/100 km*. GPL 7,8 l/100 km

Rejets de CO2 (WLTP) : Essence : 137 à 138 g/km. GPL : 120 à 121 g/km*

*En fonction de la finition ou des options choisies

MOTORISATION MILD HYBRID

1.3 TCe Mild Hybrid de 160 ch

C’est la motorisation la plus puissante du Renault Captur. C’est aussi celle qui nécessite l’une des plus grosses mises de fonds avec la Full Hybrid, puisque dès le deuxième niveau de finition on dépasse les 30 000 € à 30 300 €, il faut ajouter à cela un malus de 400 €. Mais ne boudons pas notre plaisir, car avec cette motorisation élaborée avec Mercedes, les 158 ch et les 270 Nm de couple sont bien présents et bien canalisés par une boîte auto EDC7 qui se montre réactive et douce si l’on conduit souplement. De plus, ce moteur reçoit un dispositif roue libre qui permet de faire des économies de carburant accélérateur relâché, d’ailleurs la consommation s’établit à moins de sept litres de moyenne en parcours mixte. Avec cette motorisation on peut profiter pleinement de la « partie cycle » du Renault Captur sans que celui-ci se transforme en véhicule sportif pour autant.

Fiche technique

Type : 4 cyl. en ligne, turbo, essence + micro-hybridation 12 V

Cylindrée : 1 333 cm3

Puissance : 158 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 270 Nm à 1 750 tr/mn

Transmission : boîte EDC7

0 à 100 km/h : 8s5

Vitesse maxi : 204 km/h

Consommation parcours mixte (WLTP) : 5,9 l à 6 l/100 km*

Rejets de CO2 (WLTP) : 133 à 135 g/km*

*En fonction de la finition ou des options choisies

MOTORISATION HYBRIDE

1.6 TCe E-Tech Full Hybrid 145 ch

Lorsque l’on est en ville ou si l’on adopte une conduite souple, ce moteur Full Hybrid se montre à son avantage et l’on peut profiter pleinement d'un bel agrément de conduite au volant du Renault Captur restylé. Ce n’est, hélas, plus le cas lorsque l’on hausse le ton ou sur l’autoroute. Les changements de rapports deviennent longs, le système conservant le troisième tardivement lors des accélérations jusqu'à 130 km/h ou dans les montées d'autoroute ce qui ne facilite pas la conduite. De plus, cela s’accompagne du hurlement du moteur martyrisé. Dommage, car en ce qui concerne la consommation on peut compter sur une moyenne de 5,5 l/100 km en ville ou sur la route.

Fiche technique

Type : 4 cyl. en ligne, essence + électrique

Cylindrée : 1 598 cm3

Puissance : 91 ch à 5 600 tr/mn + 69 ch électriques (puissance cumulée : 145 ch)

Couple : 148 Nm à 3 200 tr/mn (électrique : 205 Nm)

Batterie : capacité de 1,26 kWh

Transmission : automatique (à crabots)

0 à 100 km/h : 10s6

Vitesse maxi : 170 km/h

Consommation parcours mixte (WLTP) : 4,6 l à 4,8 l/100 km

Rejets de CO2 (WLTP) : 105 à 108 g/km

Caradisiac vous conseille :

Le bloc bicarburation 1.0 TCe Eco-G 100 ch qui affiche un bon rapport prix/prestations et qui vous permettra de faire des économies lors du remplissage du réservoir