Finition Junior

La finition Junior qui sert d’entrée de gamme à l'Alfa Romeo Junior est bien équipée, mais on aurait bien aimé pour l’Elettrica, obtenir de série une pompe à chaleur (option à 850 €), un chargeur embarqué plus costaud que le chargeur 7 kW de série (11 kW en option à 450 €). Néanmoins on a droit à de belles jantes de 18 pouces, un écran d’infodivertissement de 10,1 pouces et une instrumentation numérique, un radar de recul, un régulateur adaptatif, des palettes de changement de vitesses au volant, etc.

Les principaux équipements de la finition Junior

Jantes alliage 17 pouces TurbinaAccoudoir avant

Alfa Connect Services

Banquette arrière rabattable 60/40

Climatisation auto monozone

Combiné d’instrumentation digitale 10,25 pouces

Ecall Appel Urgence

Écran tactile d’infodivertissement 10,1 pouces

Essuie-glace automatique

Feux arrière Full LED

Freinage d’urgence auto avec détections vélos et piétons

Frein de parking électrique

Intérieur Icona avec sièges réglables manuellement

Palettes de changement de vitesses au volant

Poignées couleur carrosserie

Projecteurs Full LED avec signature lumineuse

Quatre vitres électriques

Radar de recul

Régulateur adaptatif intelligent avec lecture des panneaux

Rétros extérieurs réglables électriquement

Scudetto Legenda

Sélecteur de conduite DNA 3 modes

Système audio à quatre haut-parleurs

Équipements spécifiques Elettrica

Jantes alliage 18 pouces Petali

Chargeur embarqué 7 kW (11 kW en option)

Câble de recharge Type 2 Mode 3

Finition Techno

Pour 2 500 € de plus par rapport à la finition de base, cette finition dispose de la conduite autonome de niveau 2, de radars de stationnement 360° bien pratiques, du GPS, du démarrage sans clés, d’un chargeur de smartphone par induction, de projecteurs adaptatifs Full Led Matrix, etc.

Les principaux équipements de la finition Techno (en plus de ceux de Junior)

Caméra de recul

Chargeur de smartphone à induction

Conduite autonome de niveau 2

Démarrage sans clés

Hayon mains libres

Prises USB arrière type C charge

Projecteurs à LED bi-fonction

Radars de stationnement à 360° (avant, arrière et latéraux)

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Rétroviseur intérieur électrochrome

Système audio à six haut-parleurs

Système de reconnaissance des panneaux

Système de navigation, réplicable sur le combiné d’instrumentation digital

Finition Premium

Avec cette finition on trouve un siège conducteur à réglages électriques, chauffant et massant, un plancher de coffre ajustable, des vitres arrière surteintées, un volant recouvert de cuir et multifonctions, un intérieur à la présentation un peu plus haut de gamme, le tout pour 2 500 € de plus que la finition Techno.

Les principaux équipements de la finition Premium (en plus de ceux de Techno)

Body intérieur kit noir brillant

Intérieur Spiga, siège conducteur électrique, chauffant et massant

Lumière d’ambiance

Plancher de coffre ajustable

Spots de lecture à LED

Vitres arrière surteintées

Volant en cuir multifonctions

Finition Sport

Cette finition ne sera disponible qu’à partir du deuxième trimestre (c’est pourquoi nous n’avons pas d’image qui la représente) et il faut ajouter 2 500 € de plus à la Premium, ce qui commence à faire très cher pour un SUV citadin. Pour ce tarif, vous avez droit à des sièges baquets Sabelt qui vous maintiendront parfaitement dans les virages, un volant multifonctions recouvert de cuir et d’Alcantara. De l’Alcantara que l’on retrouve sous forme d’inserts dans l’habitacle.

Les principaux équipements de la finition Sport (en plus de ceux de Premium)

Intérieur sport avec sièges baquets Sabelt, à réglages électriques, chauffant côté conducteur

Volant multifonctions sport cuir et Alcantara

Finition Speciale (série spéciale)

Cette finition Speciale de l’Alfa Romeo Junior est en fait une série spéciale se terminant normalement à la fin mars. Elle est basée sur la finition Junior pour l’hybride comme pour l’électrique. C’est une bonne affaire, mais il faut se dépêcher. Si elle disparaît, il faut savoir qu’elle est un mélange de la finition Techno et de la Premium sans en avoir tous leurs équipements. Pour le SUV Junior électrique, elle dispose du chargeur de 11 kW de série. Avec elle on apprécie la caméra de recul le plancher de coffre ajustable, la conduite autonome de niveau 2, le démarrage sans clé, l’entrée et le hayon mains libres, le GPS, etc.

Principaux équipements de la finition Speciale (en plus de ceux de Junior)

Jantes 18 pouces Fori

Body intérieur kit noir mat et inserts rouges

Caméra de recul

Conduite autonome de niveau 2

Démarrage sans clé

Hayon mains libres

Lumière d’ambiance

Plancher de coffre ajustable

Prises USB arrière type C charge

Spots de lecture à LED

Système audio à six haut-parleurs

Système de navigation, réplicable sur le combiné d’instrumentation digital

Système d’entrée mains libres conducteur et passager

Vitres arrière surteintées

Volant en cuir multifonctions

Equipements spécifiques Elettrica Speciale

Jantes alliage 18 pouces Petali

Câble de recharge Type 2 Mode 3

Chargeur embarqué 11 kW

Elettrica Veloce

Pour l’Alfa Romeo Junior électrique de 280 ch, on prend la finition de base et on l’agrémente d’équipements spécifiques qui viennent en plus du châssis abaissé de 25 mm, de la direction plus directe, de barres antiroulis plus grosses. Ainsi on a droit au chargeur embarqué de 11 kW, à des étriers de freins à l’avant peints en rouge, à de jantes de 20 pouces, à des vitres arrière surteintées, etc.

Principaux équipements de la finition Veloce (en plus de ceux de Junior)

Jantes 20 pouces Venti

Body intérieur kit noir mat et inserts rouges

Chargeur embarqué 11 kW

Étriers de freins avant, peints en rouge

Intérieur Spiga, siège conducteur électrique, chauffant et massant

Lumière d’ambiance

Plancher de coffre ajustable

Volant en cuir multifonctions

Vitres arrière surteintées