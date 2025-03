Modèle récent, l’Alfa Romeo Junior possède plusieurs motorisations, mais celle qui nous plaît le plus parce qu’elle dispose d’un bon rapport prix/prestations, c’est la motorisation hybride « 1.2 Hybrid de 136 ch, boîte eDCT6 ». Par rapport à l’électrique de 156 ch, elle est dotée des mêmes performances malgré sa puissance moindre et surtout, l’autonomie est supérieure et ne vous obligera pas à de longs temps de recharge. Le modèle Elettrica est, c’est aussi l’un de ses points faibles, limité à une tension de recharge de 100 kW sur des bornes de recharge ultrarapide. À moins d’avoir des besoins limités, des petits parcours à faire, et de pouvoir recharger à domicile, ce modèle électrique n’est pas à conseiller. D'autant plus qu’il est 9 000 € plus cher. Pour avoir un peu plus de puissance et de plaisir de conduite, le modèle Elettrica Veloce qui développe 280 ch peut s’avérer un bon choix, mais il faudra accepter une autonomie encore plus réduite que le modèle de 156 ch.

Enfin, pour la finition, si vous n’arrivez pas à bénéficier de la série spéciale « Speciale » qui se termine normalement fin mars 2025, optez pour la Techno, qui pour un tarif légèrement supérieur vous permet de disposer d’équipements intéressants comme le GPS, le chargeur de smartphone par induction, le hayon mains libres, etc.

Le choix de Caradisiac Alfa Romeo Junior 1.2 Hybrid de 136 ch, boîte eDCT6 en finition « Speciale » à 31 500 €

Alfa Romeo Junior 1.2 Hybrid de 136 ch, boîte eDCT6 en finition « Techno » à 32 000 €

Dernière chose à évoquer avant l’achat : il est toujours nécessaire de négocier l’achat d’une voiture neuve. Avec l’Alfa Romeo Junior vous pouvez espérer, si vous êtes bon négociateur, de 3 à 5 % de réduction selon le modèle choisi. Cette réduction peut se transformer en option gratuite ou même en tarif réduit sur un contrat d’entretien passé en même temps que votre achat.

Alfa Romeo Junior

Motorisations/Finitions Junior Techno Premium Sport Speciale Veloce 1.2 Hybrid 136 ch eDCT6* 29 500 € 32 000 € 34 500 € 37 000 € 31 500 € - Elettrica 156 ch** 38 500 € 41 000 € 43 500 € 46 000 € 40 500 € - Elettrica 280 ch** - - - - - 46 900 €

Malus écologique 2025 : * de 0 à 170 €

Bonus écologique 2025 (il dépend désormais du revenu fiscal) à déduire du prix d'achat d'une électrique (qui coûte 47 000 € maxi) : **revenu fiscal jusqu’à 16 300 € (4 000,00 €) ; 16 301 € à 26 200 € (3 000 €) ; > 26 200 € (2 000 €)