Il devait se nommer Milano. Puis, après les protestations du gouvernement italien qui n’appréciait pas qu’un véhicule produit en Pologne prenne le nom d’une ville italienne, Stellantis a choisi de le nommer Junior. Malgré ce petit problème de dénomination, l'Alfa Romeo Junior est désormais dans nos rues et c'est le troisième SUV de la marque milanaise, après les Stelvio et Tonale, mais c'est aussi son premier modèle 100 % électrique.

L’Alfa Romeo reprend la plateforme du Peugeot 2008 et se démarque de son cousin français par un style plus en rondeurs, de belles ailes galbées et des calandres typiquement Alfa, mais aussi par des différenciations en ce qui concerne son offre de motorisations et de transmissions. Ainsi si l’on retrouve le bloc essence hybridé de 136 ch, celui-ci peut être disponible avec une transmission 4x4 (Junior Q4), grâce à l’apport d’un moteur électrique entraînant les roues arrière. Cette version Q4 est en essai demain sur Caradisiac. À noter qu’avec le bloc de 136 ch MHEV 48V, l’Alfa Romeo Junior devient Ibrida.

Deux motorisations électriques au catalogue

En ce qui concerne l’offre électrique que l’on trouve sur le Junior Elettrica, elle est double. Il y a un électromoteur de 156 ch comme ce que propose le Peugeot E-2008, mais l’Alfa fait l’impasse sur la motorisation de 136 ch et propose au sommet de la gamme, l’Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce affiche la belle puissance de 280 ch. Le Junior a inauguré cette motorisation électrique de 280 ch que l’on retrouve depuis chez Stellantis sur l’Abarth 600e et qui apparaîtra sur la Lancia Ypsilon HF.

136 ch pour l'Alfa Romeo Junior Ibrida

Avec une telle puissance, Alfa Romeo redonne un (petit) coup de fouet à son ADN de marque sportive, même si l’utilisation d’une batterie pour faire déferler toute la cavalerie réduit d’autant l’autonomie de ce modèle. Celle-ci selon la norme WLTP est de 334 km pour le modèle de 280 ch (413 km pour le modèle de 156 ch). Avec l’Alfa Romeo Ibrida, il faudra se contenter de 136 ch avec un moteur volontaire, mais qui n’est pas vraiment sportif. Sur la route, l’Alfa Romeo propose un confort ferme en particulier sur le train arrière, une direction informative, mais un peu légère. La voiture prend peu de roulis et fait preuve de dynamisme, tandis que la position de conduite est plus naturelle que celle que l’on a dans le SUV Peugeot 2008 qui ne convient pas à tous les gabarits.

Des plastiques durs et brillants à bord, hélas

À bord, on trouve un beau tableau de bord avec une instrumentation numérique de 10,25 pouces qui est positionnée dans des fûts typiques de la marque au trèfle. Dommage que certains matériaux soient peu valorisants et que les plastiques durs et brillants soient nombreux. Il n'est pas génial non plus, le positionnement trop bas de l’écran multimédia de 10,25 pouces qui, de plus, possède un fonctionnement pour le moins complexe. On s’en console avec les commandes de climatisation séparées, un bon point pour l’ergonomie.

Petit SUV pour les passagers de la banquette arrière

En plus d’une débauche de plastiques durs, d’autres griefs apparaissent lorsque l’on se met aux places arrière. En effet, l’accès à bord n’est pas aisé avec des ouvertures étroites, il y a un manque d’espace pour les jambes des occupants de la banquette, et pas d’espace de rangement dans les contreportes, pas non plus de poignées de maintien au plafond. Seule la capacité du coffre est bonne avec 400 litres pour l’Elettrica (qui dispose également d’un espace de rangement sous le capot à l’avant pour y ranger les câbles), et de 415 litres pour l’Ibrida. Spécificité du modèle électrique, sur la finition de base le chargeur embarqué est de 7 kW (en option 11 kW pour 450 €, sauf de série avec les finitions Speciale et Veloce) et sur toutes les versions la pompe à chaleur est en option à 850 € (indisponible avec le modèle de 280 ch pour incompatibilité technique !). Mais pour autant, le SUV Alfa Romeo Junior est bien équipé en entrée de gamme et la dotation progresse (comme les tarifs) en choisissant les finitions plus haut de gamme, il y a trois finitions (Junior, Techno et Premium), plus une finition Sport qui arrive au 2e trimestre de cette année, une série spéciale (Spéciale) et une finition spécifique pour le modèle Elettrica de 280 ch (Veloce).

Face à la concurrence féroce des Renault Captur, Toyota Yaris Cross, et des cousins de chez Stellantis, Peugeot 2008 en tête, l’Alfa Romeo n’a pas à rougir de la comparaison et peut compter sur son style spécifique pour séduire. Pour l’électrique de 280 ch, ce sera une bataille serrée avec les Smart #1 et Volvo EX30 qui propose le même niveau de puissance. Dommage que certains aspects de ce SUV énervent (plastiques durs, écran tactile placé trop bas, habitabilité réduite à l’arrière) et gâchent un peu le tableau.