MOTORISATION ESSENCE (IBRIDA)

1.2 Hybrid de 136 ch, boîte eDCT6

L’Alfa Romeo Junior Ibrida récupère le nouveau bloc trois cylindres 1.2 (ex-Puretech) qui ne s’équipe plus d’une courroie de distribution, mais d’une chaîne. Il dispose de l’injection directe et d’un turbo à géométrie variable. Il est associé, et c’est pour cela qu’il est hybride (MHEV), à une boîte à six vitesses et double embrayage dans laquelle est inséré un électromoteur de 29 ch. Cette boîte est alimentée en 48 volts par une batterie de 0,42 kWh de capacité nette. La puissance est de 136 ch et 230 Nm de couple. Avec cet équipage, on peut passer de 0 à 100 km/h en 8,9 secondes et même atteindre (sur circuit) les 206 km/h en pointe. La consommation s’établit en régime mixte à 4,9 litres, mais dans la réalité, ce sera plus 6,4 litres/100 km ce qui reste raisonnable et permet grâce à un réservoir d’une capacité de 44 litres d’espérer plus de 600 km d’autonomie avant de passer à la pompe. C’est un bloc trois cylindres et donc on a droit à de petites vibrations, mais en revanche l’insonorisation est parfaite et l’on n’entend pas à bord les cliquetis caractéristiques de ce type de moteur. Avec le système hybride on peut rouler quelques centaines de mètres en électrique, pas plus. De plus, la transition entre « l’électrique et le thermique » provoquent de petites secousses. Enfin, le système de freinage régénératif est un peu fort et ne peut être réglé. Malgré ces petits désagréments, sur la route, le moteur se montre volontaire, il est performant et doté de vivacité, tandis que la boîte de vitesses tombe toujours sur le bon rapport. En mode de conduite Dynamic (il y a trois modes de conduite accessibles avec le système DNA : Efficiency, Natural et Dynamic), le dispositif e-boost qui apporte un peu de puissance supplémentaire procure un bel agrément de conduite.

Fiche technique

Type : 3 cylindres en ligne, turbo, essence

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance : 136 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 230 Nm à 1 750 tr/mn

Boîte de vitesses : Auto eDCT6 avec moteur électrique intégré de 29 ch

Traction

Vitesse maxi : 206 km/h

0 à 100 km/h : 8,9 secondes

Consommation mixte : 4,9 – 4,8 l/100 km

Rejets de CO2 : 109 - 118 g/km

1.2 Hybrid de 136 ch Boîte eDCT6 (Q4)

L'Alfa Romeo Junior adopte depuis peu une version hybride à quatre roues motrices. Cette transmission 4x4 est calquée sur celle qui équipe la Jeep Avenger 4xe. Il y a toujours le bloc 1.2 turbo équipé désormais d’une chaîne de distribution et associé à une boîte eDCT6 avec un moteur électrique intégré qui développe 29 ch. Un deuxième moteur électrique de 29 ch également va se placer à l’arrière pour entraîner les roues arrière si le besoin s’en fait sentir, c’est-à-dire si les roues avant commencent à patiner. Cette transmission intégrale est donc adaptative et ne se met en fonction que rarement, sauf si l'on décide de rouler sur la neige, la terre, etc. Un dispositif électronique qui se nomme « Power Looping » se charge de gérer l’interaction du moteur arrière avec l’avant, y compris lorsque la charge batterie du système 48 volts est faible. On peut aussi forcer la transmission intégrale à fonctionner avec le système DNA, un mode Q4 est disponible qui peut-être activé jusqu'à 30 km/h et même jusqu'à 90 km/h si besoin. Enfin pour installer ce moteur électrique, la barre de torsion qui équipe habituellement le Junior Ibrida est remplacée par une suspension multibras à roues indépendantes.

Fiche technique

Type : 3 cylindres en ligne, turbo, essence

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance : 136 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 230 Nm à 1 750 tr/mn

Boîte de vitesses : Auto eDCT6 avec moteur électrique intégré de 29 ch

Deuxième moteur électrique de 29 ch entraînant les roues arrière

Transmission intégrale adaptative

Vitesse maxi : 206 km/h

0 à 100 km/h : 8,9 secondes

Consommation mixte : 4,9 – 4,8 l/100 km

Rejets de CO2 : 109 - 118 g/km

MOTORISATIONS ELECTRIQUES (ELETTRICA)

Elettrica 156 ch

Équipant d’autres modèles électriques de la division Stellantis, l’électromoteur de 156 ch n’est plus un inconnu. Il permet de disposer des mêmes performances que la motorisation hybride de 136 ch. Les 20 ch qui sont en plus sont gommés par le poids supérieur de plus de 200 kg du modèle électrique. C’est la batterie de 54 kWh (51 kWh utiles) qui est la cause de cet embonpoint. Toujours à propos de la batterie, l’autonomie annoncée sur le papier est de 410 km, mais comme toujours dans la réalité on tablera sur moins. On peut ainsi espérer 330 km si l’on ne titille pas trop l’accélérateur. Pour la recharge, il faut se contenter d’un chargeur intégré de 7 kW (11 kW en option) pour le courant alternatif, et une puissance de recharge limitée à 100 kW sur une borne DC, cela permet des temps de recharge d’environ 30 minutes pour passer de 20 à 80 %. Il est donc bon de prévoir de la lecture ou un petit goûter pour passer plus agréablement le temps.

Fiche technique

Type : moteur synchrone hybride (HSM)

Batterie : 54 kWh/400 V (51 kWh utiles)

Type de batterie : lithium-ion

Puissance : 156 ch

Couple : 260 Nm

Boîte de vitesses : Auto 1 vitesse

Traction

Puissance du chargeur AC-DC : 11 – 100 kW

Temps de charge prise domestique 8 A de 0 à 100 % : 26 h 25

Temps de charge borne AC 11 kW de 0 à 100 % : 5 h 45

Temps de charge borne DC 100 kW de 20 à 80 % : 0 h 27

Vitesse maxi : 150 km/h

0 à 100 km/h : 9 secondes

Autonomie électrique en ville : 598 km

Autonomie électrique mixte : 410 km

Rejets de CO2 : 0 g/km

Elettrica 280 ch

C’est la version la plus sportive de l’Alfa Romeo Junior avec cet électromoteur de 280 ch qui entraîne les roues avant. Heureusement un différentiel Torsen veille au grain et empêche les pertes de motricité. La voiture et vive, et l’agrément de conduite est là, même si le poids de l’auto peut entraîner un peu de sous-virage, si l'on accèlère trop fort en sortie de courbe. On peut s’amuser avec cette Elettrica Veloce, mais pas forcément pour longtemps, car l’autonomie qui est de 330 km sur le papier est plus proche des 270 km dans la réalité (avec une batterie chargée à 100 % au départ de l'action) et alors il faudra attendre presque 30 minutes sur une borne rapide que la charge passe de 20 à 80 %. Sur cette auto, le chargeur intégré de 11 kW est de série, mais pas question de penser à l'option « pompe à chaleur », ce n’est techniquement pas possible avec ce modèle. Au chapitre modifications, par rapport aux autres versions de l’Alfa Romeo Junior, on trouve des roues de 20 pouces en série, une garde au sol abaissée de 25 mm, des barres antiroulis plus grosses, des freins plus imposants et une direction plus directe. Toutes ces modifications ont un coût, la facture s’affiche à 46 900 €

Fiche technique

Type : moteur synchrone hybride (HSM)

Batterie : 54 kWh/400 V

Puissance : 280 ch

Couple : 345 Nm

Boîte de vitesses : Auto 1 vitesse

Traction

Puissance du chargeur AC-DC : 11 – 100 kW

Temps de charge prise domestique 8 A de 0 à 100 % : 26 h 25

Temps de charge borne AC 11 kW de 0 à 100 % : 5 h 45

Temps de charge borne DC 100 kW de 20 à 80 % : 0 h 27

Vitesse maxi : 200 km/h

0 à 100 km/h : 5,9 secondes

Autonomie électrique en ville : 433 km

Autonomie électrique mixte : 322 à 334 km

Rejets de CO2 : 0 g/km