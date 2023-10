Quelle Mercedes Classe E choisir ?

Sans révolutionner son design, Mercedes transforme sa nouvelle Classe E avec des arêtes moins vives, des courbes plus douces. Elle affiche une très grande calandre qui peut en option, voir ses contours s’éclairer, La Mercedes Classe E adopte également des projecteurs dont la signature lumineuse est en trois parties et des feux arrière avec de belles étoiles teintées de rouge. Une très grande étoile trône en plein centre de la calandre sur les deux finitions « d’entrée de gamme » Avantgarde Line et AMG Line, tandis que l’Exclusive Line se pare d’une étoile sur le capot et d’une calandre dotée de trois doubles lamelles. La nouvelle venue conserve son allure tricorps et voit ses cotes extérieures très légèrement progresser.

C’est à bord que la Mercedes Classe E passe un cap et se modernise comme en témoigne le large écran Superscreen (en option) qui dispose d’un écran multimédia central de belle dimension équipé de la dernière génération du système MBUX et d’un écran spécial pour le passager. La Mercedes Classe E permet alors au passager de visionner un film en roulant et grâce au système de sonorisation 4D-Surround Burmester (en option ou de série avec Exclusive Line) on a l'impression d'être comme au cinéma. Qu’on se rassure tout n’est pas en option et avec la finition d’entrée de gamme, la Mercedes Classe E est fort bien pourvue avec de série : volant multifonctions recouvert de cuir Nappa, sièges avant chauffants à réglages électriques, combiné d’instrumentation de 12,3 pouces, écran multimédia de 14 pouces (36 cm), climatisation auto, avertisseur d’angles morts, régulateur de vitesse adaptatif, assistant au changement de voie actif…

Trois finitions sont au programme de la Mercedes Classe E et elles sont toutes richement dotées avec des équipements permettant à la Mercedes Classe E d'être une Mercedes Classe S en réduction. Ainsi de série ou en option les possesseurs d’un iPhone n’auront plus besoin de clé pour accéder à leur auto, la fonction « routine » permettra à la voiture d’enregistrer les habitudes de son (ou sa) propriétaire, il y aura la possibilité de faire des visioconférences avec Zoom, le passager pourra regarder un film sur son écran personnel sans que cela ne perturbe le conducteur. Luxe, calme et volupté sont les maîtres-mots de cette auto qui prend également soin des occupants de la banquette arrière. Là, il y a beaucoup d’espace pour deux adultes avec des assises très confortables, seule la place centrale du fait de la dureté de son rembourrage et de la présence d’un imposant tunnel de transmission ne pourra servir que de dépannage. Quant au volume de coffre avec 540 litres il peut transporter tous les bagages d’une famille, la Classe E étant toujours disponible en break on peut même compter sur 615 litres dans ce cas. Mais attention, cela est valable pour les versions thermiques, les Mercedes Classe E Break motorisées par de l’hybride rechargeable ne disposant que de 370 litres pour la berline et de 460 litres pour le break.

Sous le capot de cette Mercedes Classe E on trouve pour le moment une motorisation essence micro-hybridée de 204 ch (E 200), un diesel lui aussi micro-hybridé de 197 ch (E 220d), ainsi que deux motorisations hybrides rechargeables de 313 ch (E 300e) et 381 ch (E 400e). Celles-ci disposent d’une autonomie de 100 km environ en électrique. Plus tard arrivera un six cylindres essence et une motorisation hybride plug-in qui sera diesel cette fois (E 300de). Si la berline a droit à toutes les motorisations, y compris lorsqu’elles sont associées à la transmission intégrale 4Matic (E 220d 4matic, E 300e 4Matic et E 400e 4Matic), la version break se contente de deux roues motrices et de trois motorisations : essence E 200, diesel E 220d et hybride plug-in E 300e. Le système 4Matic ce sera pour la version break Mercedes Classe E All-Terrain qui arrivera au premier trimestre 2024.

Sur la route, grande routière la Mercedes Classe E s’y comporte très bien. Ne manquant pas d’agilité c’est en conduite calme et apaisée que l’on apprécie le mieux son silence de fonctionnement et son confort de roulement. Bardée d’aides à la conduite (en option ou de série), on s’apprête avec elle à franchir le pas vers la conduite autonome de niveau 3. Parmi les aides à la conduite, le dispositif de changement de voie automatique, ou ALC (Automatic Lane Change) est particulièrement bluffant. Ainsi, quand le régulateur de vitesse est enclenché et que la voiture s’approche d’un véhicule, la voiture peut changer de file toute seule pour le dépasser. Il est nécessaire pour cela que les marquages de voie soient détectés et que l'espace disponible soit suffisant. Pour plus de sécurité, le système Mercedes oblige encore le conducteur à conserver les mains sur le volant pendant la manœuvre. Autre élément technologique de haut niveau, la présence pour la première fois sur cette auto de quatre roues directrices associée à une suspension pneumatique (Pack Dynamique en option) qui améliore l’agilité tout en contrôlant les mouvements de caisse.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Bien entendu, ce haut degré de sophistication s’accompagne, hélas, d’une augmentation de prix conséquente (plus de 2 000 € en moyenne). La Mercedes Classe E n’est pas donnée et face à la concurrence de la nouvelle BMW Série 5 ou de l’actuelle Audi A6 elle affiche des tarifs plus élevés sans que cela inquiète Mercedes pour autant. La marque compte sur l’aspect technologique et sur le confort de son auto pour renforcer son image haut de gamme.

La Mercedes Classe E en dix points