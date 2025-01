Quelles seront les stars du marché de l'occasion en 2025 ?

Comme chaque année, Caradisiac se livre au mois de janvier à un petit exercice de prospective. Son résultat sera discutable, évidemment, et nous savons d'ores et déjà qu'il sera discuté ici même dans l'espace commentaires, mais il permet tout de même de mettre en lumière les modèles qui nous semblent incontournables sur 2025 sur le marché de la seconde main.

LES STARS BIEN ÉTABLIES

La Citroën C3

La citadine Citroën a toujours eu un sacré succès sur le marché de la seconde main, où ses tarifs un peu plus raisonnables que pour une 208 ou une Polo par exemple, font mouche. C'est bien simple, sur le marché de l'occasion, elle se pose tranquillement sur la seconde marche du podium, juste derrière la Renault Clio. Bien sûr, elle peut compter sur 3 générations (bientôt quatre) pour gonfler les volumes.

Entre 2023 et 2024, le volume d'exemplaires qui ont changé de main a grossi de + 5,9 %, quand le marche progressait de + 2,9 % seulement. Il semblerait donc que la C3 reste une valeur sûre, et le restera à l'avenir.

Le Dacia Duster

Quelles que soient les générations, le Duster a toujours été une star du marché de la seconde main. Ce troisième opus ne déroge pas à la règle. À peine commercialisé, il n'est pas encore présent en masse sur le marché, mais déjà, sa décote minime et les prix soutenus qui en découlent prouvent une chose : il est très fortement demandé.

Il subit même, pour certains exemplaires, une sorte de spéculation, puisque les prix sont plus élevés qu'en neuf ! C'est bien là la démonstration que c'est une véritable étoile, non pas montante, mais toujours au firmament.

La Dacia Sandero

Un deuxième modèle Dacia squatte le devant de la scène sur le marché de la seconde main depuis des années : la Sandero. Elle en est à sa troisième génération, et son succès, tout comme celui du Duster, ne s'est jamais démenti. Évidemment, ses tarifs très serrés en neuf, surtout sur les deux premières générations, expliquent en grande partie le phénomène.

Mais il faut aussi noter que les décotes sont lentes, très lentes, indice là encore du succès sans équivoque de l'auto auprès des acheteurs. Si la spéculation n'est aujourd'hui plus de mise, cela a pu être le cas à l'arrivée de la Sandero 3 sur le marché, quand celui-ci manquait d'autos à vendre. ET donc tous les cas, les Sandero ne sont pas en perte de vitesse, car la progression entre 2023 et 2024 est de + 11,3 %, et le modèle se pose à la 15e place du marché tricolore.

La Peugeot 208

La grande rivale de la Clio est classée 3e sur le podium des ventes de voitures d'occasion en France. Et c'est déjà une très belle performance quand on se souvient qu'il n'y a que 2 générations pour "lutter" contre les 5 de la Clio. D'ailleurs, si on s'amuse à ajouter les ventes de 207 et de 206, concurrentes des Clio de génération précédentes, on arrive à un chiffre supérieur (355 875 exemplaires).

Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est la progression de la sochalienne. Entre 2023 et 2024, ses ventes en seconde main ont progressé de 11,7 % ! Il faut croire que les différents scandales affectant ses motorisations n'ont pas (encore) freiné ses ventes ou compromis sa carrière côté "occase".

La Renault Clio

C'est tout simplement LA meilleure vente toutes catégories confondues sur le marché de la seconde main (350 031 exemplaires échangés). Facile me direz-vous, quand ce sont 5 générations qui sont à disposition des acheteurs, et pour tous les budgets donc. Mais elle fait tout de même deux fois plus de transactions que la C3, seconde sur le podium.

De plus, la Clio inverse la tendance. Entre 2022 et 2023, elle baissait de 1,2 %, mais entre 2023 et 2024, elle progresse de 3,4 %. Comme nous le supputions l'année dernière en évoquant les stars 2024, le restylage de la Clio intervenu en 2023 a redonné des couleurs à la citadine polyvalente au losange sur le marché de l'occasion l'année suivante. Et avec de tels chiffres, il y a fort à parier que la Renault reste l'occasion la plus vendue en France pendant encore de très nombreuses années. Quel autre modèle pourrait donc bien la rattraper ? La Peugeot 208 ci-dessous ?

LES STARS EN DEVENIR

Ironisons un peu et disons que si la dernière génération de C3, aussi bien vendue en thermique qu'en électrique, arrive à résoudre ses nombreux bugs de début de carrière, elle connaîtra une belle carrière en occasion.

Pourquoi ? Parce que ses tarifs en neuf particulièrement attractifs (à partir de 15 240 € en thermique et 19 300 € en électrique), vont sans aucun doute se répercuter en seconde main, et rendre la dernière C3 intéressante face à ses concurrentes. Elle a par ailleurs des qualités, d'habitabilité, d'ergonomie, et surtout un confort remarquable qui la distingue de ses rivales.

Il y a donc fort à parier que cette dernière génération contribuera à faire en sorte que la C3 reste sur la seconde place du marché en termes de vente.

Le Dacia Jogger

Seule proposition 7 places dans la gamme du constructeur roumain, le Jogger a presque autant de succès que le Duster. Ses cotes sont soutenues également, sans toutefois que les vendeurs spéculent. Mais sachez qu'entre 2023 et 2024, ses ventes sur le marché de l'occasion ont augmenté de 41,6 %. À la fois parce que plus d'exemplaires sont venus garnir les colonnes des sites de petites annonces, mais aussi parce que l'engouement autour de lui s'est confirmé.

Nul doute que son importance sur le marché de la seconde main va continuer à croître, et qu'il va monter dans le classement des meilleures ventes sur notre marché. Il est déjà passé de la 202e à la 162e place en un an.

Ce serait peu de dire que la nouvelle R5, désormais 100 % électrique, a beaucoup fait couler d'encre et vendre du papier en 2024. Et ça va probablement continuer. Il faut dire que l'évidente réussite esthétique, l'appel à la nostalgie et le plan de communication géant l'aident grandement. En prime, ses prestations sont convaincantes dans bien des domaines, même si elle affiche aussi des points faibles mis en lumière par tous (habitabilité, prix, efficience moyenne).

Dans tous les cas, nos observations (et pas seulement les nôtres) ont permis de constater qu'à date, de très nombreux exemplaires déjà présents sur le marché de l'occasion récente, y compris les fameuses "occasions 0 km", sont affichés à des tarifs supérieurs au prix du neuf. La R5 moderne fait donc l'objet d'une petite spéculation, qui retombera certainement assez vite, mais qui prouvent que l'intérêt qu'elle provoque sur le marché de l'occasion est déjà réel, et que c'est une star en devenir.

La Suzuki Swift 5

Renouvelée en 2024, la petite Suzuki Swift pourrait elle aussi tirer son épingle du jeu en 2025. Elle part bien sûr de très bas, ses chiffres de vente étant modestes, comme ceux de la marque globalement sur notre marché. Mais elle l'avantage non négligeable aujourd'hui d'être vendue à des tarifs raisonnables en neuf, d'autant plus qu'elle bénéficie de campagnes promotionnelles déjà régulières.

Dans tous les cas, avec ses 5 générations disponibles, la Swift, pourtant modestement vendue, s'est quand même échangée à 21 527 exemplaires en 2024, soit plus que les Toyota Corolla, Rav-4, ou Renault Arkana. Et sa progression par rapport à 2023 est d'un joli + 13,7 %, preuve d'un intérêt croissant. Nul doute que la dernière génération, toujours aussi sympa, fera accélérer le mouvement.

La Tesla Model 3 restylée "Highland"

Si elle fait un peu plus pâle figure sur le marché du neuf depuis la commercialisation du Model Y, la Model 3 reste une actrice majeure du marché de l'occasion quand on parle de berline électrique. Et en 2024, elle a bénéficié d'un restylage qui lui redonne pas mal d'intérêt. Redessinée, mieux finie, mieux équipée et avec des autonomies améliorées, elle devrait en seconde main intéresser à nouveau les acheteurs.

Cette Model 3 dite "Highland" va donc probablement permettre au modèle de conforter sa progression de + 31 % entre 2023 et 2024. Une progression qui est due pour le moment au fait que les modèles commercialisés depuis 3 ans arrivent en masse sur le marché après les premières années en leasing. La Model reste aussi le modèle Tesla Le plus vendu en occasion (8 716 échanges en 2024, contre 3 182 Model Y).

Le premier C-HR avait surpris les observateurs et déjoué tous les pronostics, en affichant un insolent succès sur le marché du neuf. Style clivant et original mais apparemment séduisant, motorisations hybrides dans l'air du temps et sobres, bon équipement, il s'est très bien vendu. Et la deuxième génération en reprend les principaux codes, en allant même un peu plus loin.

Mais cela semble fonctionner tout aussi bien. Les premiers chiffres de vente sont encourageants, on commence à en voir sur la route, et nul doute que les premiers exemplaires qui sont en train d'arriver en occasion, ou ne vont pas tarder, vont trouver preneur sans difficulté. Nous avons d'ailleurs déjà observé que les décotes, certes réelles, sont en trompe-l’œil, car les prix affichés en occasion se rapprochent de ceux pratiqués en neuf par le constructeur grâce à des promos. Les acheteurs d'occasion sont donc là, et prêts à payer assez cher. Mais dites-moi, ne serait-ce pas le signe que ce C-HR 2 sera une star du marché ?

