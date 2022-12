Quelqu'un a dépensé 22 720€ pour une Citroën BX Sport

Qu’il semble loin, le temps de l’image ringarde de la Citroën BX tournée en dérision par le Gorafi. Quarante ans après l’arrivée de cette compacte au style très original et à la technologie d’amortissement de pointe, plus personne ne semble rigoler en abordant la BX. Et ce n’est pas cette nouvelle vente réalisée par la maison Aguttes qui va permettre de penser le contraire.

Un exemplaire rouge de BX Sport datant de 1985, affichant 40 000 kilomètres au compteur, vient en effet de changer de propriétaire pour la somme de 22 720€ alors que la voiture était estimée entre 15 000 et 20 000€. D’après le commentaire d’Aguttes sur le véhicule, la peinture rouge assez rare (« moins de 10% de la production totale ») expliquerait en partie ce prix de vente élevé, de même que le kilométrage bas et l’excellent état de conservation de la voiture.

126 chevaux et pas d’injection

Pour ce prix, l’heureux propriétaire de la BX Sport pourra profiter de son quatre cylindres 1,9 litre de 126 chevaux, alimenté par des carburateurs et non pas par un système d’injection moderne. Comme le soulignait l’excellent Stéphane Schlesinger dans un article récemment consacré à l’ancienne compacte familiale de Citroën, le temps de la BX en tant que véhicule de collection crédible est donc venu. Rappelons qu’à la fin de l’année dernière, Artcurial avait déjà vendu une rare BX 4TC à 47 120 €. Et même les exemplaires des versions les moins intéressantes peuvent désormais dépasser les 10 000€ lorsqu’elles affichent un faible kilométrage !