Quelqu'un s'amuse à prendre l'autoroute avec une fausse F1

Imaginez : vous circulez paisiblement à 130 km/h sur l'autoroute, puis une Formule 1 surgit à vive allure sur la file de gauche avec une sonorité dantesque. C'est exactement l'expérience vécue par plusieurs automobilistes en République tchèque, pour la deuxième fois. Avec sa manœuvre spectaculaire mais illégale réalisée à plusieurs reprises, le fan de sport auto aux commandes de la monoplace a le don d'énerver les forces de l'ordre locales.

D'après les informations disponibles en ligne, le véhicule en question est en réalité une ancienne Dallara GP2/08 équipée d'un V8 atmosphérique 4 litres de plus de 600 chevaux pour une vitesse maximale sur circuit supérieure à 300 km/h. La réplique ne manque pas de faire tourner les têtes avec un bruit proche de celui d'une Formule 1 des belles années et une livrée sponsors inclus la transformant vaguement en réplique de Ferrari.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Une police sur le qui-vive

Pour mémoire, cette monoplace sortait sur l'autoroute pour la première fois en 2019 avec la même ambition de faire le buzz. Un exploit qui ne fait pas vraiment rire les forces de l'ordre. Ces dernières rappellent que le propriétaire de la voiture de course s'expose à de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à 2000 euros d'amendes et un retrait de permis de 18 mois pour emploi sur la voie publique de véhicule non homologué, non assuré et en excès de vitesse.