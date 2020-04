Quels sont les 14 SUV de Volkswagen ?

Volkswagen pense avoir assez de SUV. C'est son directeur de la recherche et du développement qui a lui même fait cette annonce. Il est vrai que l'offre de la marque est en quelques années passée de deux à quatorze baroudeurs !

Cela n'a rien de surprenant, vu la popularité des SUV aux quatre coins du monde. La demande crée l'offre… et l'offre crée la demande. D'ailleurs, la Volkswagen la plus vendue sur la planète n'est plus la Golf, mais le Tiguan. Tout un symbole !

Si le Tiguan est proposé sur les trois marchés clés, Amérique du Nord, Europe et Chine, tous les modèles ne sont pas "globaux". Des véhicules sont dédiés à certaines régions. C'est ce qui explique qu'il y a au total, à ce jour, 14 SUV Volkswagen mais que vous n'en connaissez sûrement que la moitié. On vous propose donc un petit tour du monde en images des SUV de VW.

Les modèles vendus en France

T-Cross

T-Roc et T-Roc Cabriolet

Tiguan et Tiguan Allspace

Touareg

Les modèles taillés pour l'Amérique du Nord

Atlas et Atlas Cross Sport

Les modèles taillés pour la Chine

Volkswagen est numéro 1 des ventes en Chine. Mais sa situation est particulière, puisqu'il y a deux Volkswagen, avec deux joint-ventures (s'associer avec une firme locale était obligatoire pour se lancer sur place). Il y a donc une offre avec SAIC (la plus fournie) et une autre avec FAW.

Tacqua (et T-Cross)

Tharu

Tayron et Tayron X

Teramont et Teramont X

À venir

Volkswagen pense avoir assez de SUV… Mais il va quand même en lancer des nouveaux. La famille va notamment s'agrandir avec des modèles électriques, à commencer par l'ID.4.

Nivus

ID.4