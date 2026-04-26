Qui veut un fauteuil Toyota dans son bureau ?
Toyota transforme le siège de la Toyota Crown en chaise de bureau haut de gamme, avec réglages électriques, chauffage et ventilation. Facturée l’équivalent d’environ 3 500 €, elle se distingue surtout par une boucle de ceinture reconvertie en port USB. Produite à seulement 70 exemplaires, cette curiosité sera attribuée par tirage au sort.
Dépenser plusieurs milliers d’euros pour une chaise de bureau n’a rien de nouveau. Entre Herman Miller, Humanscale ou Steelcase, les amateurs de confort statique sont déjà bien servis. Mais Toyota a décidé de jouer dans une autre catégorie avec une idée d’accessoire délicieusement absurde : transformer le siège avant de la grande berline Toyota Crown en fauteuil de bureau.
La division spécialiste des intérieurs du constructeur japonais Toyota Boshoku a repris le siège électrique du modèle et l’a posé sur une base adaptée au travail de bureau développée avec Itoki. Résultat : un fauteuil qui conserve inclinaison motorisée, réglages multiples, soutien lombaire, ventilation et chauffage. Le détail le plus surprenant voire insolite reste sans doute cette boucle de ceinture toujours présente et transformée ici en port USB. On ignore l’autonomie exacte, mais l’idée suffit à faire sourire.
70 unités maximum
Proposé via le réseau premium THE CROWN, ce siège pas comme les autres s’affiche à 495 000 yens, soit environ 3 500 € au cours actuel. Et comme toute bonne lubie japonaise, il sera produit à seulement 70 exemplaires attribués par tirage au sort. Logique.
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